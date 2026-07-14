Užas: Silovana djevojčica iz Prijedora, uhapšen osumnjičeni

Osumnjičeni za počinjenje ovog monstruoznog djela je uhapšen.

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Prema nezvaničnim saznanjima, riječ je o maloljetnici koja je pobjegla iz doma sa područja Prijedora. Takođe, bila je navodno i korisnica Ustanove Hum, koja se nalazi na Pofalićima.

Navodno je sa još dvije djevojčice, na njihov nagovor, otišla u selo Kamensko tog kobnog dana, gdje su bili u društvu mladića, kojom prilikom su konzumirali alkohol. Nezvanično, djevojčicu je silovao mladić koji ima 29 godina.

Prema informacijama "Dnevnog avaza", djevojčici je, navodno, zaprijećeno da će je ubiti ukoliko bilo šta progovori, a nezvanično saznaje "Avaz" i da ju je majka jedne od djevojčica pretukla. Uzimanjem brisa na ljekarskom pregledu, utvrđeno je da je petnaestogodišnjakinja imala polni odnos.

Nakon stravičnog čina djevojčica je bila izbezumljena. Prema nezvaničnim informacijama, pronađena je bosa, u šorcu i u majici kako trči pored šume u večernjim satima.

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"Obavještavamo vas da je Sektor kriminalističke policije, Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona postupao po prijavljenom događaju koji se početkom jula ove godine dogodio na području Olova, u skladu sa smjernicama tužioca Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona. U vezi s navedenim, jedna osoba je uhapšena zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo polna zloupotreba djeteta starijeg od 15 godina, iz člana 210d., Krivičnog zakona Federacije BiH, te je nad istim zavedena kriminalistička obrada", odgovor je na upit "Dnevnog avaza" iz MUP Zeničko-dobojskog kantona.

Nakon preduzetih svih mjera i radnji na dokumentovanju navedenog krivičnog djela, službenik Sektora kriminalističke policije dostaviće Kantonalnom tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, dodaju iz policije.

Formiran predmet

"Uvidom u evidencije Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona utvrđeno je da je u vezi s predmetnim događajem formiran predmet u ovom Tužilaštvu, te da se povodom istog događaja preduzimaju mjere i radnje s ciljem prikupljanja dokazne građe i donošenja adekvatne tužilačke odluke. Predmet je u radu. S obzirom na naprijed navedeno, te na činjenicu da se radi o maloljetnoj osobi, s ciljem zaštite postupka i integriteta maloljetne, nismo u mogućnosti da odgovorimo na preostala postavljena pitanja", navodi se u odgovoru na upit "Dnevnog avaza" iz Tužilaštva ZDK.

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Pomenuti portal kontaktirao je i JU Centar za socijalni rad Prijedor, kojom prilikom su im rekli da u skladu s odredbama članova 78. i 79. Zakona o socijalnoj zaštiti Republike Srpske, kojim je propisana obaveza čuvanja službene tajne i zaštite podataka o korisnicima socijalne zaštite, kao i odredbama Zakona o slobodi pristupa informacijama Republike Srpske, koje propisuju izuzetke od pristupa informacijama radi zaštite privatnosti trećih lica, nije u mogućnosti davati informacije niti komentarisati pojedinačne slučajeve.

"Imajući u vidu da je upit vezan za maloljetno lice i predmet u vezi s kojim postupaju nadležni organi, JU Centar za socijalni rad Prijedor neće davati dodatne informacije. Zahvaljujemo se na razumijevanju", ističu u odgovoru.