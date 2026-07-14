Spremite novčanike, naplata ulaska u zemlje EU počinje uskoro

Nakon uvođenja EES sistema, uskoro bi mogla da počne i naplata ulaska u zemlje Evropske unije (EU) za građane trećih zemalja, uključujući i stanovnike BiH i Srbije.

Hrvatski ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović izjavio je da Hrvatska nema problema sa EES sistemom odnosno automatizovanim sistemom ulaska i izlaska na graničnim prelazima, jer se dobro pripremila i smatra ga vrlo korisnim.

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Devet evropskih država (Belgija, Francuska, Njemačka, Grčka, Italija, Malta, Holandija, Portugal i Švajcarska) zatražilo je od Evropske komisije da produži mogućnost suspenzije tog sistema i nakon 6. septembra u slučajevima kada se stvaraju velike gužve na granicama.

U uredbi o sistemu ulaz/izlaz (EES), koji je počeo s primjenom u aprilu, postoji mogućnost djelimične suspenzije biometrijskih provjera (uzimanje otisaka prstiju i fotografisanje) u slučaju prevelikih gužvi.

Predviđeno je da ta odredba prestane važiti 6. septembra, nakon završetka glavne turističke sezone.

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"Mi smo jedna od država koje su prve uvele novi sistem zato što smo se dugo pripremali i razmatrali različite scenarije koji se mogu dogoditi na našim granicama", rekao je Božinović, koji se u Briselu sastao s evropskim komesarom za unutrašnje poslove Magnusom Brunerom.

''Ogroman iskorak''

Istakao je da na hrvatskim granicama nema većih poteškoća u primjeni sistema zahvaljujući dobroj pripremi i angažmanu policijskih službenika.

"Riječ je o ogromnom iskoraku. Iako u nekim zemljama postoje određene poteškoće na početku primjene, to nije slučaj u Hrvatskoj", rekao je Božinović.

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Dodao je da je do sada na nivou Evropske unije registrovano 110 miliona putnika, a više od 50 hiljada njih dobilo je zabranu ulaska zbog bezbjednosnih razloga.

U Hrvatskoj je taj broj veći od pet hiljada, što čini oko 11 odsto ukupnog broja na nivou EU.

"To je direktan doprinos bezbjednosti evropskih građana jer ti ljudi iz različitih razloga predstavljaju bezbjednosni rizik", rekao je Božinović.

Spremni za ETIAS

Božinović je dodao je i da je Hrvatska spremna za ETIAS, evropski sistem za prethodno odobravanje putovanja u šengenski prostor, sličan američkom ESTA sistemu.

Putnici koji u Evropsku uniju mogu ulaziti bez vize moraće prije putovanja ispuniti onlajn obrazac i platiti 20 evra.

Jednom izdata dozvola važiti će tri godine. Bilo je planirano da ETIAS počne s primjenom ove jeseni, ali se očekuje da će njegova primjena biti odgođena za početak naredne godine.

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Božinović se založio da Evropska unija više koristi viznu politiku kako bi spriječila ilegalne migracije.

Naveo je da veliki broj nezakonitih migranata u Hrvatsku dolazi komercijalnim letovima u susjedne zemlje, nakon čega se od turista pretvaraju u nezakonite migrante.

"Upravo ta mogućnost da u te zemlje mogu ući bez viza stvara pritisak na evropske granice, u ovom slučaju Hrvatske, što mi ne želimo", rekao je Božinović.