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Koliko je boja stakala važna u odabiru naočala: Šta kažu stručnjaci?

Autor:

Milica Jagodić
14.07.2026 09:35

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Наочале
Foto: pexels/Francesco Paggiaro

Tamne naočale bez ultravioletnog filtera donose više štete nego koristi jer se zjenica oka više širi što dovodi do prodiranja UV zraka unutar oka, kaže dr Ana Aničić, specijalista oftamologije.

"Tokom ljeta svi smo malo više izloženi suncu, UV zracima i sami tim malo se češće javljaju problemi vezani za UV zračenje u odnosu na ostatak godine. Ne treba zaboraviti da je UV zračenje prisutno tokom godine tako da ono što važi i za ljeta treba koristiti i tokom cijele godine posebno kad su sunčani dani ili kad se boravi na visokim planinama gdje je UV još izraženije", rekla je dr Ana Aničić, specijalista oftamologije.

Sunčane naočale prva su mjera zaštite od UV zraka pri čemu je važno obratiti pažnju na kvalitet. Ulogu ne igra boja stakala već kvalitet zaštite od UV zraka, navodi specijalista.

Stakla sa UV filterima

"Često se misli ako su tamnije naočale da su bolja zaštita za oči, to je često greška. Samo tamne naočale bez ultravioletnih filtera dovode do veće štete nego koristi zato što se zjenica prirodno širi kada je manje svjetlo odnosno pod uticajem tamnijih naočala što dovodi do prodiranja ultravioletnih zraka unutar oka ako ne postoji UV filter na naočalama", kaže Aničić.

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Prema njenim riječima, pored direktnog uticaja UV zraka, boravkom u blizini rijeka ili mora javlja se i izloženost indirektnom uticaju kroz sunčev bljesak od površinu. U takvim slučajevima javlja se neprijatna senzacija oka.

Posljedice

"Ono što je najčešće, akutno stanje u oftamologiji vezano za akutnu odnosno naglu izloženost velikoj količini ultravioletnog zračenja je fotokeratitis. To je bukvalno opekotina površine oka uzrokovana UV zračenjem. Kao posljedica toga javlja se jaka bol, suzenje očiju, crvenilo očiju, nemogućnost gledanja i pacijenti u tom slučaju stvarno zatvaraju oči. To je ljuštenje površine oka uzrokovano akutno nastalom opekotinom", navodi Aničić.

Takođe, posebnu pažnju treba da obrate osoba sa svijetlijim očima jer svijetlo oko ima manje pigmenta na šarenici koja sprječava prodiranje svjetla.

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Tagovi :

sunčane naočale

Ana Aničić

zaštita oka

Sunce

UV zraci

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