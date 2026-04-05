Pametne naočare polažu ispite: Izgledaju kao obične, samo ih stavite i rješenja sama dolaze

05.04.2026 18:22

Паметне наочаре полажу испите: Изгледају као обичне, само их ставите и рјешења сама долазе
Foto: pexels

Pametne naočare postale su novi alat za prepisivanje na ispitima, koristeći vještačku inteligenciju za skeniranje zadataka i šaptanje tačnih odgovora putem zvučnih vibracija.

Ove naočare, koje izgledaju kao obični dioptrijski okviri, gotovo su neprimjetne, što ih čini mnogo teže uočljivim od mobilnih telefona.

Pored toga, brzina reakcije je izuzetno brza, a studenti mogu bez problema koristiti AI za pomoć na ispitima, bez potrebe za interakcijom sa uređajem.

Iako proizvođači tvrde da je cilj poboljšanje produktivnosti, stručnjaci upozoravaju na opasnost narušavanja integriteta obrazovnog sistema i privatnosti, jer naočare mogu snimati ljude bez ikakvog upozorenja.

Moguće su radikalne mjere u obrazovnim institucijama, poput zabrane pametnih naočara i vraćanja tradicionalnih metoda ispita.

(informer)

