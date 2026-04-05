Godinu dana jednostavnim trikom izbjegavao plaćanje putarine, izdala ga jedna rečenica

Francuski autoputevi poznati su po tome što su izuzetno skupi. Naplata se vrši po dionicama, u zavisnosti od toga gdje ste ušli i gdje izašli. Međutim, jedan vozač je skoro godinu dana izbjegavao plaćanje pune cijene uz sasvim običan trik.

Tamo gdje ne funkcioniše sistem naplate putem vinjete, visoki troškovi putarina tjeraju mnoge koji redovno putuju da biraju sporedne puteve, čak i ako su gužve veće.

Ipak, jedan francuski vozač pronašao je način da izbjegne plaćanje više od 13.000 evra putarina koristeći jednostavan trik, sve dok ga na kraju nisu uhvatili, saopštila je Žandarmerija odjela Ero u Francuska.

Policija ga je na kraju zaustavila u blizini mjesta Lupijan, južno od Monpelije. Teretilo ga se za 144 neplaćene vožnje autoputem u ukupnoj vrijednosti od 13.000 evra.

Slučaj je prijavila kompanija Vansi Otorut, koja upravlja brojnim francuskim autoputevima. Njihovi zaposleni su s vremenom prepoznali obrazac kojim je vozač djelovao i pokrenuli vlastitu istragu, otkrivši da je razvio čitavu metodu.

Prije ulaska na autoput, vozač bi prekrio registarske tablice, ušao kroz standardnu rampu i uzeo obični tiket. Čim bi prošao rampu, otkrio bi tablice kako ne bi privukao pažnju i nastavio vožnju dugom dionicom autoputa.

Na izlazu nije predavao tiket s ulaza, nego je pozivao na interfonu i govorio operaterima da je greškom ušao na autoput i da želi izaći. Operater bi mu na osnovu toga ispostavio minimalnu naknadu, koju bi vozač platio i mirno nastavio put, prenosi Kliks.

Trik mu je funkcionisao gotovo čitavu godinu. Međutim, svaki put je morao razgovarati sa živom osobom i ponavljati istu priču o pogrešnom ulasku. Neminjovno, operateri su počeli dobijati osjećaj da su tu rečenicu čuli bezbroj puta i jedan od njih postao je sumnjičav i prijavio slučaj nadređenima.

Uslijedila je interna istraga uz detaljnu analizu snimaka s nadzornih kamera kako bi se utvrdilo gdje je vozač zapravo ulazio i koliko se puta situacija ponavljala. Istraga je pokazala da je ukupno napravio 144 vožnje bez plaćanja pune cijene, a umjesto toga plaćajući svaki put samo simboličan iznos od nekoliko evra.

Ukupan iznos izbjegnutih cestarina dostigao je 13.000 evra, što daje prosjek od oko 90 evra po vožnji – suma koja odgovara vrlo dugim relacijama u Francuskoj.

Kada ga je policija privela, vozač je odmah priznao. Da bi izbjegao pritvor, dobio je kratak rok da namiri dugovanje – 13.000 evra prema kompaniji za upravljanje autoputem i dodatnih 1.125 evra kazne izrečene od strane vlasti u Monpelijeu. Ukupan račun iznosio je 14.125 evra, čime je svaka navodna ušteda u potpunosti nestala.