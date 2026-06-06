Više od 800.000 ljudi se poklonilo: Danas ispraćaj Časnog pojasa Presvete Bogorodice

Iz Hrama Svetog Save na Vračaru danas će biti ispraćen Časni pojas Presvete Bogorodice u manastir Vatoped na Svetoj Gori.

Svečani ispraćaj će, uz najviše crkvene i državne počasti, uslijediti poslije liturgije i Akatista Presvetoj Bogorodici, uz učešće Garde Vojske Srbije, orkestra Ministarstva unutrašnjih poslova, folklornih društava, horova, bogoslova i drugih.

Svetu liturgiju će u 9.00 časova služiti Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije uz sasluženje otačastvenih arhijereja, arhimandrita Jefrema sa sveštenomonasima manastira Vatoped i domaćim sveštenstvom.

Srpska pravoslavna crkva pozvala je vjernike da prisustvuju ispraćaju ove svetinje koja je od Spasovdana do danas u Hramu Svetog Save sabrala više od 800.000 ljudi.