Logo
Large banner

Više od 800.000 ljudi se poklonilo: Danas ispraćaj Časnog pojasa Presvete Bogorodice

Autor:

ATV
06.06.2026 08:19

Komentari:

0
Beograd, 20. maja 2026.-Pojas Presvete Bogorodice, iz manastira Vatoped sa Hilandara, jedna od najvećih svetinja pravoslavnog sveta, donet je danas u Vaznesenjsku crkvu u Beogradu.Ispred crkve svetinju su svečano dočekali patrijarh srpski Porfirije, starešina hrama vladika Dositej, arhijereji Srpske pravoslavne crkve, pripadnici Vojske Srbije i Garde, uz intoniranje himne Srbije i pojanje pobedne pesme u slavu Presvete Bogorodice.Na svečanom dočeku ispred crkve okupio se i veliki broj vernika.
Foto: Tanjug/Ana Pauković/nr

Iz Hrama Svetog Save na Vračaru danas će biti ispraćen Časni pojas Presvete Bogorodice u manastir Vatoped na Svetoj Gori.

Svečani ispraćaj će, uz najviše crkvene i državne počasti, uslijediti poslije liturgije i Akatista Presvetoj Bogorodici, uz učešće Garde Vojske Srbije, orkestra Ministarstva unutrašnjih poslova, folklornih društava, horova, bogoslova i drugih.

Svetu liturgiju će u 9.00 časova služiti Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije uz sasluženje otačastvenih arhijereja, arhimandrita Jefrema sa sveštenomonasima manastira Vatoped i domaćim sveštenstvom.

Srpska pravoslavna crkva pozvala je vjernike da prisustvuju ispraćaju ove svetinje koja je od Spasovdana do danas u Hramu Svetog Save sabrala više od 800.000 ljudi.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Pojas Presvete Bogorodice

SPC

Pojas Bogorodice Beograd

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Радован Ковачевић

BiH

"Vrhunac licemjerja je kada EU kaže da BiH sa OHR-om ne može u EU, a istovremeno traži ostanak OHR-a"

4 h

2
"Санкт Петербург под масовним нападом дронова"

Svijet

"Sankt Peterburg pod masovnim napadom dronova"

4 h

3
Ормуски мореуз је водени пут између Персијског залива и Оманског залива.

Svijet

Nova eskalacija: Iran napao američke ciljeve u regiji, SAD izvršio udare na njegove radare

4 h

0
Полиција и ватрогасци спријечили трагедију: Младић и дјевојка спашени са опасног силоса у Брчком

Hronika

Policija i vatrogasci spriječili tragediju: Mladić i djevojka spašeni sa opasnog silosa u Brčkom

13 h

0

Više iz rubrike

Милош Прибић

Društvo

Preminuo Miloš Pribić

13 h

1
Crkva, pravoslavlje, ikone, SPC

Društvo

Zašto sutra treba iznijeti smeće iz kuće 3 puta: Slavimo Simeona Stolpnika

15 h

2
Лото играч из Српске међу четворицом срећника

Društvo

Loto igrač iz Srpske među četvoricom srećnika

15 h

0
Лото / Лутрија

Društvo

Situacija za srčani: Izvučeni Loto brojevi u 45. kolu

16 h

0

  • Najnovije

11

58

Zastrašujuća poruka: Iran zaprijetio haosom bez presedana, ovo bi mogle biti mete

11

48

Jovanović: Vašington više nije saglasan sa ulogom Njemačke u BiH

11

29

Poznato mjesto i vrijeme sahrane Edina Avdića

11

13

Vatrogasci na terenu: U Banjaluci izgorio automobil

11

04

Agrar: Poljoprivredne aktuelnosti iz ratarstva, pčelarstva i domaćih proizvoda

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner