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"Sankt Peterburg pod masovnim napadom dronova"

Autor:

ATV
06.06.2026 08:00

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"Санкт Петербург под масовним нападом дронова"
Foto: Tanjug / AP / Andrii Marienko

Sankt Peterburg je na meti masovnog napada dronova, objavio je danas gubernator Sankt Peterburga Aleksandar Beglov.

- Ujutro 6. juna, Sankt Peterburg je bio izložen napadu velikih razmjera bespilotnih vojnih vozila. Sistemi protivvazdušne odbrane su u funkciji - napisao je Beglov na platformi Maks, prenosi RIA Novosti.

Beglov je pozvao stanovnike da ostanu kod kuće i izbjegavaju izlazak napolje, dodajući da su mogući prekidi u mobilnom internetu.

Aerodrom Pulkovo je zatvoren za slijetanja i polijetanja aviona, navodi RIA.

Guverner Lenjingradske oblasti Aleksandar Drozdenko je objavio da je uništeno 86 dronova.

U međuvremenu, Ministarstvo odbrane Rusije je saopštilo da je tokom noći iznad ruskih regiona, Crnog i Azovskog mora i Abhazije oboreno ukupno 376 bespilotnih letjelica, prenosi Sputnjik.

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Tagovi :

Sankt Peterburg

Rusija

Napad dronovima

Ukrajina

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