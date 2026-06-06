"Sankt Peterburg pod masovnim napadom dronova"

Autor:ATV
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Sankt Peterburg je na meti masovnog napada dronova, objavio je danas gubernator Sankt Peterburga Aleksandar Beglov.
- Ujutro 6. juna, Sankt Peterburg je bio izložen napadu velikih razmjera bespilotnih vojnih vozila. Sistemi protivvazdušne odbrane su u funkciji - napisao je Beglov na platformi Maks, prenosi RIA Novosti.
Beglov je pozvao stanovnike da ostanu kod kuće i izbjegavaju izlazak napolje, dodajući da su mogući prekidi u mobilnom internetu.
Aerodrom Pulkovo je zatvoren za slijetanja i polijetanja aviona, navodi RIA.
Guverner Lenjingradske oblasti Aleksandar Drozdenko je objavio da je uništeno 86 dronova.
U međuvremenu, Ministarstvo odbrane Rusije je saopštilo da je tokom noći iznad ruskih regiona, Crnog i Azovskog mora i Abhazije oboreno ukupno 376 bespilotnih letjelica, prenosi Sputnjik.
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