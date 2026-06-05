U porodičnoj kući pronađeno zazidano tijelo žene: Užasno otkriće u Austriji

Austrijski mediji izvještavaju o šokantnom otkriću u Minhendorfu, gradu sa oko 3.000 stanovnika u Donjoj Austriji, gdje je prošle nedjelje pronađeno raspadajuće tijelo žene zazidano u porodičnoj kući.

Nakon što je vatrogasna brigada razbila ulazna vrata kuće, psi tragači za leševima odmah su naslutili miris. Prema pisanju Kronen Cajtunga, vjeruje se da je tijelo žene, koja bi za nekoliko nedjelja proslavila 100. rođendan, tamo godinama, možda i decenijom.

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Kurier je saznao iz policijskih izvora da su rođaci žene planirali da je iznenade povodom njenog 100. rođendana i da je pokrenuta istraga nakon što je prijavljen njen nestanak.

Krone izvještava da je, prema riječima svjedoka, žena držala brojanicu. Jedan od komšija je rekao da je poznaje, ali da je "nisu dugo vidjeli". Dodao je da je njen sin povremeno dolazio da obavi neke kućne poslove.

Iako sudsko-medicinska obdukcija još uvijek nije otkrila nikakve dokaze o zločinu, istražioci za ubistva iz Kancelarije kriminalističke policije Donje Austrije pozvali su sina žene na razgovor.

Vjeruje se da je on neko vrijeme bio u inostranstvu i da bi po povratku mogao da rasvijetli slučaj. Za sada postoje naznake o mogućoj prevari sa socijalnom pomoći, jer su penzije redovno isplaćivane.

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Istraga je u toku i naložena je obdukcija, potvrdila je u srijedu Nina Busek iz Kancelarije javnog tužioca u Beču.

Jezični nalaz podsjećao je na sličan slučaj u Salcburgu prije nekoliko dana. Tamo su u trošnoj gostionici pronađena dva raspadnuta tijela.

(Kurir)