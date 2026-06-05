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Medvjedica nasrnula na vozača u Rumuniji, zadobio ozbiljne povrede: Snimljen trenutak napada

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ATV
05.06.2026 18:43

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медвјед звијер дивља животиња
Foto: Pexel/ Regan Dsouza

Turista iz Bugarske zadobio je ozbiljne povrede, pošto ga je napala medvjedica u planinskom području u Rumuniji.

Georgi Bizev boravio je prošle srijede na odmoru i vozio se planinskim putem, u blizini brane Vidraru, kada je primjetio medvjedicu s mladunčetom pored puta. Tada je zaustavio vozilo.

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Divlja zvijer se zaletjela

Prema prvim informacijama, 46-godišnjak je dao ostatke hrane životinjama i počeo da ih fotografiše, kada je medvjedica iznenada krenula u napad.

Snimci koje je zailježio prolaznik prikazuju trenutak kada se medvjedica zalijeće prema prozoru automobila u kojem se nalazio turista.

Na drugom snimku, koji je napravio sam Bizev, vidi se kako divlja zvijer šapama udara u vozilo, dok on doziva pomoć.

Prema lokalnim izvještajima, životinja je pokušala da izvuče muškarca iz automobila, prenosi Dejli Mejl.

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Bizev je zadobio povrede od ugriza na lijevoj ruci. On je izjavio da ga je medvjedica grebala i ujedala dok je pokušavao da zaštiti lice i vrat podizanjem ruke.

Dodaje da mu je sigurnosni pojas pomogao da izbjegne gore povrede, dok su drugi vozači trubili i vikom pokušavali da otjeraju životinju.

“Vidio sam kako je podigla uši i skočila na mene. Pokušala je da me uhvati i izvuče iz automobila“, naveo je turista.

Poznati "medveđi prolaz"

Hitne službe u Rumuniji reagovale su nakon što je Bizev obavijestio čuvare na brani Vidraru. Zvaničnici su istakli da je medvjedica najvjerovatnije mislila da štiti mladunče.

Dionica puta na kojoj se incident dogodio poznata je kao “medveđi prolaz“, gdje turisti često staju kako bi posmatrali i hranili divlje životinje.

Bizev je naveo da su susreti sa životinjama česti i da se na stajalištima čak prodaje hrana, ali je rekao da hranjenje medvjedice nije bila ispravno.

“Ušao sam u njen prostor, to je bila greška zbog koje sam platio“, rekao je.

Nakon incidenta, vratio se u Bugarsku radi daljeg liječenja.

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Lokalne vlasti upozorile su turiste da ne prilaze medvjedima i da ih ne hrane, naglašavajući da su zaštićeni, ali da su u Karpatima sve više naviknuti na prisustvo ljudi.

(Telegraf.rs)

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Tagovi :

Medvjed

napad medvjeda

Rumunija

Vozači

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