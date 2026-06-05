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Ukrajinci priznali da je njihov dron eksplodirao u Rumuniji

Autor:

ATV
05.06.2026 16:55

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На овој фотографији снимљеној са видеа који је обезбедио OBSERVATOR ANTENA 1, види се експлозија морског дрона у луци Констанца, Румунија, у петак, 5. јуна 2026. године.
Foto: Tanjug/OBSERVATOR ANTENA 1 / AP

Ukrajinska mornarica je priznala da je njihov pomorski dron eksplodirao u Rumuniji dok je obavljao misiju u operativnoj zoni Crnog mora.

"Jedan od bespilotnih površinskih dronova ukrajinske mornarice izgubio je kontrolu i završio kod obale Rumunije", navodi se u saopštenju Ukrajinske mornarice objavljenom na "Telegramu".

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Prefekt okruga Konstanca Adrijan Teodor Pikoju rekao je da je pomorski dron koji je eksplodirao kod obale Rumunije bio dio grupe od pet letjelica, te da se potraga za još tri nastavlja.

"Prema informacijama ukrajinske strane, bilo je pet dronova. Jedan je eksplodirao u luci Konstanca, jedan na ukrajinskoj strani, a u toku je potraga za još tri drona kako bi se spriječili dalji problemi. Trenutno nema opasnosti", rekao je Pikoju za medijski portal G4.

Naveo je da se za preostalim pomorskim dronovima traga helikopterima, te da su oni mogli da odlete ka obalama Bugarske ili Turske.

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Rumunsko Ministarstvo odbrane saopštilo je ranije da je pomorski dron eksplodirao jutros oko 10.30 časova u civilnoj luci Konstanca u Rumuniji, blizu sjedišta Rumunske agencije za bezbjednost na moru.

(SRNA)

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Tagovi :

Ukrajina

Rumunija

Napad dronovima

Luka Konstanca Rumunija

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