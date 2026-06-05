Mađarska obustavlja radne vize za tri zemlje

Mađarska vlada od danas prestaje da izdaje radne vize radnicima sa Filipina, iz Gruzije i Jermenije, što predstavlja prvi korak u planu nove vlasti da ograniči priliv stranih radnika u zemlju, potvrdila je portparolka vlade.

Ovaj potez dolazi nakon što je stranka Tisa, predvođena premijerom Peterom Mađarom, pobijedila na izborima 12. aprila, prenosi "Telegraf".

Svijet Lopovi digli u vazduh bankomat, pa uzeli pare: Drama u Atini

Nova vlada je još tokom kampanje najavila da će od juna zaustaviti izdavanje radnih dozvola za radnike koji dolaze iz zemalja van Evropske unije.

Vlada: Strani radnici obaraju plate domaćih zaposlenih

Portparolka vlade Vanda Sondi izjavila je da će uslovi za zapošljavanje stranih radnika biti značajno pooštreni zbog zabrinutosti da njihov dolazak utiče na smanjenje zarada domaće radne snage.

"Gostujući radnici vrše pritisak na tržište rada i utiču na nivo plata, zbog čega je neophodno uvesti stroža pravila zapošljavanja", poručila je ona na konferenciji za medije.

Mijenjaju se pravila, ali postojeći radnici ostaju

Od danas se mijenja uredba koja je agencijama za zapošljavanje omogućavala da po pojednostavljenom postupku dovode radnike sa Filipina, iz Gruzije i Jermenije.

Zdravlje U ponedjeljak počinje Petrovski post: Evo do kad traje i koja su pravila

Ipak, zaposleni koji se već nalaze u Mađarskoj moći će da podnesu zahtjeve za produženje svojih dozvola, dok će svi zahtjevi koji su već predati biti obrađeni prema dosadašnjim pravilima.

Nova vlast ove mjere opisuje kao "prvi korak ka dugoročnom rješenju" kojim želi da preoblikuje tržište rada i smanji zavisnost od strane radne snage.

Privreda upozorava na posljedice

Prema zvaničnim podacima, strani radnici čine svega oko dva odsto ukupne radne snage u Mađarskoj, ali pojedini sektori, posebno proizvodnja i uslužne djelatnosti, u velikoj mjeri zavise od njih.

Porodica Marija dugo nije mogla da ima djecu, a onda je dobila trojke: Pojas presvete Bogorodice mi je pomogao

Zbog toga su pojedini veliki strani investitori već upozorili da bi potpuno zaustavljanje dolaska radnika iz inostranstva moglo da stvori ozbiljne probleme kompanijama i negativno utiče na mađarsku ekonomiju.

Privrednici strahuju da bi nedostatak radne snage mogao da uspori proizvodnju, oteža poslovanje kompanija i smanji privlačnost Mađarske za nove investicije.

Odluka nove vlade tako otvara važno pitanje – da li će zaštita domaćeg tržišta rada donijeti veće plate Mađarima ili će privreda ostati bez radnika koji su godinama popunjavali manjak zaposlenih u ključnim sektorima.