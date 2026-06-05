Putin na plenarnoj sjednici, prisustvuje i delegacija Srpske

Predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin stigao je na plenarnu sjednicu Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, kojoj prisustvuje i delegacija Republike Srpske.

Osim Putina, na plenarnoj sjednici govoriće i predsjednik Uzbekistana Šavkat Mirzijojev, Tanzanije Suluhu Hasan, potpredsjednik Kine Han Dženg, kao i ministar energetike Saudijske Arabije princ Abdulaziz bin Salman el Saud, prenosi "Srna".

U delegaciji Republike Srpske su predsjednik Milorad Dodik, ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Radenko Bubić i zamjenik ministra za evropske integracije i međunarodnu saradnju Nemanja Kovačević.

Na Forumu učestvuju delegacije iz više od 100 zemalja.