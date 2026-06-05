Žena se saplela o čudovišnu zmiju usred kuće

Vlasnica kuće u Namburu, Australija, doživjela je šokantno iznenađenje koje bi malo ko zaboravio: dok se šetala po svojoj kući, slučajno se saplela o ogromnog pitona!

Šta se zapravo dogodilo? Hvatač zmija Danijel Bustra, poznatiji kao Hvatač zmija Den, pozvan je u jednu kuću nakon što je vlasnica otkrila ogromnog pitona.

Ona je vidjela ogromnog gmizavca o koga se prethodne noći saplela i nadala se da će sam otići, ali je piton ostao u domu.

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Na snimku, hvatač zmija Bustra nije ni morao da traži zmiju koja je sasvim opušteno pomolila glavu ispod vrata kupatila.

Priobalni pitoni inače nisu otrovne zmije i žive duž istočne obale Australije, a mogu da narastu do oko 2,7 metara dužine.

Divlje životinje i ljudi sve češće se susreću na urbanim mjestima, pa čak i u domovima, u koje doskoro nisu mogli tek tako da uđu. Kako se ljudska zajednica sve više nastanjuje u prirodnim staništima životinja, vrste kao što su zmije lako mogu završiti u ljudskim domovima dok traže sklonište, hranu ili hladnije prostore.

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Susreti poput ovog često se predstavljaju kao "invazija“ divljih životinja u urbanu sredinu, ali su one na to jednostavno primorane.

(Telegraf)