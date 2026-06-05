Poznato kada Pojas Presvete Bogorodice kreće za Svetu Goru: SPC se obratila vjernicima

Pojas Presvete Bogorodice ostaje u Hramu Svetog Save u Beogradu do subote, 6. juna. Posljednja prilika za poklonjenje je sutra. Naime, vjernici će moći da se poklone relikviji u subotu ujutru, prije i tokom liturgije.

Svečani ispraćaj za Svetu Goru, u manastir Vatoped, planiran je u subotu, 6. juna, odmah nakon svete liturgije.

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Iako tačno vrijeme liturgije nije objavljeno, ona obično počinje oko 7.30 ujutru, što znači da će sam svečani ispraćaj i polazak relikvije nazad u Grčku biti organizovan u kasnijim prijepodnevnim časovima (vjerovatno oko 10 ili 11 sati, nakon završetka službe).

Podsjetimo, patrijarh srpski Porfirije služiće u subotu, 6. juna, svetu liturgiju u Hramu Svetog Save u Beogradu pred Časnim pojasom Presvete Bogorodice, jednom od najvećih hrišćanskih svetinja, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Nakon ovog svečanog bogosluženja, velika svetinja će biti svečano ispraćena nazad u manastir Vatoped na Svetoj Gori.

Povodom ove istorijske duhovne svečanosti, Srpska pravoslavna crkva izdala je zvanično saopštenje u kome poziva vjerni narod, sveštenstvo i monaštvo da uzmu molitveno učešće u ovom nesvakidašnjem događaju.

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SPC posebno naglašava da će samim prolaskom ispod Časnog pojasa svi prisutni dobiti blagoslov Presvete Bogorodice.

„Pozivamo vjerni narod, sveštenstvo, monaštvo i svu punoću Srpske Pravoslavne Crkve da uzme molitveno učešće u ovoj istorijskoj duhovnoj svečanosti i svim srcem zablagodari Majci Božjoj i njenom Sinu, Gospodu i Spasu našem Isusu Hristu, na velikom blagoslovu kojim su zakrilili srpsku prestonicu, našu otadžbinu i srpski rod pravoslavni“, navodi se u zvaničnom saopštenju SPC.

U pozivu se dodaje da vjernici treba sutra iz zavjetnog hrama na Vračaru dostojno da isprate veliku svetinju, ali i visokoprepodobnog igumana vatopedskog Jefrema i njegovo sveto bratstvo. Crkva izražava neizmjernu zahvalnost monasima koji su omogućili da ova relikvija boravi u Srbiji poslije punih šest vijekova.

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„Zablagodarimo im na svim darovima kojima su nas velikodušno darovali: na bezobalnoj ljubavi koju su posvjedočili prema srpskom narodu i našoj Crkvi, na jedinstvu i zajedništvu kojim su nas zagrlili, na požrtvovanju i hrabrosti kojima su nas svojim primjerom poučili, na osmijehu, ljepoti i radosti koji su ponovo zasijali na našim licima, na utjehi, miru i spokoju kojima sada odišu naša srca“, poručuju iz SPC.

Očekuje se da će Hram Svetog Save sutra ujutru primiti ogroman broj vjernika koji žele da iskoriste posljednje sate boravka ove čudotvorne relikvije u Beogradu i uzmu učešće u liturgiji i svečanom ispraćaju.

(Telegraf.rs)