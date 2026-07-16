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Sudar auta i motocikla u Aleksandrovcu, jedna osoba prevezena na UKC

Autor:

ATV redakcija
16.07.2026 09:54

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Полиција Републике Српске
Foto: ATV

Jedna osoba povrijeđena je juče u sudaru auta i motocikla u Aleksandrovcu, potvrđeno je iz PU Banjaluka.

Kako navode, saobraćajna nezgoda se dogodila oko 16:10 u na magistralnom putu Gradiška – Banjaluka u mjestu Aleksandrovac.

"U nezgodi je učestvovalo lice D.B. iz Laktaša koje je upravljalo putničkim vozilom marke „VW“ i lice Z.K. iz Laktaša koje je upravljalo motociklom marke „Suzuki“. Tjelesne povrede zadobio je vozač motocikla i ljekarska pomoć mu je ukazana na Univerzitetsko - kliničkom centru Republike Srpske", navode iz policije.

O navedenom je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

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Tagovi :

udes

Saobraćajna nesreća

Laktaši

Banjaluka

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