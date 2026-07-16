Logo
Large banner

Vejn Runi grmi poslije poraza Engleske: "On je kriv, sve je pogrešio"

Autor:

ATV redakcija
16.07.2026 10:48

Komentari:

0
Вејн Руни грми послије пораза Енглеске: "Он је крив, све је погрешио"
Foto: Tanjug / AP / Rebecca Blackwell

Bivši kapiten Engleske Vejn Runi oštro je kritikovao selektora Tomasa Tuhela nakon poraza od Argentine u polufinalu Svjetskog prvenstva.

Njemački strateg je napravio nekoliko neobjašnjivih izmjena u drugom poluvremenu i odlučio se na defanzivu nakon što je njegov tim stigao do vođstva golom Gordona.

Legenda evropskog fudbala smatra da je Tuhel pogrešio u postavci igre u završnici meča i direktno ga okrivio za poraz.

"Zavladala je panika. Ne smijete da prepustite posjed lopte i odreknete se svake šanse za drugi gol nakon što povedete. Pritisak je bio na Argentini. Ako ste napadački orijentisan igrač na terenu i vidite kakve izmjene selektor pravi pri vođstvu od 1:0, gubite vjeru u uspjeh", rekao je Runi i dodao:

"Očekivao sam više od ove utakmice. Smatrao sam da možemo mnogo bolje, naročito kada smo vodili sa 1:0. Mislim da su nas večeras koštale odluke koje je Tuhel doneo. Izmjene nam nisu pomogle. Vrhunski treneri to rade - oni čitaju igru. Oni reaguju na dešavanja na terenu, igraju ofanzivnije i pokušavaju da promjene tempo. Mislim da je pogrešio", neumoljiv je bio legendarni as.

Tuhelova odbrana

Defanzivna formacija nije urodila plodom, a da je taktika Tomasa Tuhela prošla, danas bi u Engleskoj o njemu pričali kao o heroju.

"Nismo uspijevali da izađemo iz defanzive. Željeli smo da postignemo i drugi gol, ali nisam imao osjećaj da bi ofanzivne izmjene pomogle. Zadržali smo formaciju 4-4-2, ali smo postajali sve pasivniji, nismo uspijevali da osvojimo loptu niti da je zadržimo u posjedu. Nije bio u pitanju strukturni problem. Nismo ništa mijenjali nakon postignutog gola, ali se tok utakmice potpuno promijenio."

Svjestan je da je označen kao glavni krivac.

"Ali to nije problem, razumijem takve rasprave. O tome se može diskutovati sa milion trenera. Ja sam taj koji mora da donese odluku tokom utakmice. Preuzimam odgovornost. U ovom trenutku nemam za čim da žalim. Ekipa je dala sve od sebe i bili smo veoma, veoma blizu cilja", kaže Tuhel i zaključuje:

"Zaslužili smo vođstvo od 1:0; odigrali smo jednu od naših boljih utakmica, možda i najbolju s obzirom na okolnosti. Ekipa je bila na vrhunskom nivou. Ipak, nismo uspjeli da privedemo posao kraju. Ne, u ovom trenutku nemam za čim da žalim."

(Mondo)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Engleska

Vejn Runi

Tomas Tuhel

Svjetsko prvenstvo 2026

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Дејвид Бекам је енглески предузетник и бивши фудбалер и репрезентативац

Fudbal

Dejvid Bekam jedva zadržao suze nakon ispadanja Engleske sa Svjetskog prvenstva

3 h

0
Аргентинци пронашли боцу с упутствима за голмана Енглеске, Меси остао у чуду када су му превели

Fudbal

Argentinci pronašli bocu s uputstvima za golmana Engleske, Mesi ostao u čudu kada su mu preveli

3 h

0
Пораз му тешко пао: Белингем с леђа ошамарио играча Аргентине док је славио

Fudbal

Poraz mu teško pao: Belingem s leđa ošamario igrača Argentine dok je slavio

4 h

0
Није их много стигло до три финала Свјетског првенства – Меси у малом и одабраном друштву

Fudbal

Nije ih mnogo stiglo do tri finala Svjetskog prvenstva – Mesi u malom i odabranom društvu

5 h

0

Više iz rubrike

Дејвид Бекам је енглески предузетник и бивши фудбалер и репрезентативац

Fudbal

Dejvid Bekam jedva zadržao suze nakon ispadanja Engleske sa Svjetskog prvenstva

3 h

0
Аргентинци пронашли боцу с упутствима за голмана Енглеске, Меси остао у чуду када су му превели

Fudbal

Argentinci pronašli bocu s uputstvima za golmana Engleske, Mesi ostao u čudu kada su mu preveli

3 h

0
Пораз му тешко пао: Белингем с леђа ошамарио играча Аргентине док је славио

Fudbal

Poraz mu teško pao: Belingem s leđa ošamario igrača Argentine dok je slavio

4 h

0
Није их много стигло до три финала Свјетског првенства – Меси у малом и одабраном друштву

Fudbal

Nije ih mnogo stiglo do tri finala Svjetskog prvenstva – Mesi u malom i odabranom društvu

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

11

52

Zastrašujući prizor kod obale Crne Gore: Snimljena ogromna ajkula!

11

50

Ukrajina dobila novog premijera! Korecki na čelu Vlade

11

38

Poznato stanje motocikliste iz Laktaša koji je povrijeđen u udesu u Aleksandrovcu

11

32

Detalji užasa u BiH: Osumnjičen da je majku i brata ubio lopatom

11

20

Koliko penzionera starijih od 100 godina u Srpskoj i dalje prima penziju

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Medium banner