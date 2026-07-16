Argentinci pronašli bocu s uputstvima za golmana Engleske, Mesi ostao u čudu kada su mu preveli

Igrači Argentine, nakon što su savladali Englesku, pronašli flašicu golmana Džordana Pikforda na kojem su bile instrukcije u slučaju izvođenja jedanaesteraca.

Argentina je u još jednom klasiku obezbijedila plasman u veliko finale Svjetskog prvenstva nakon dramatične pobjede nad Engleskom rezultatom 2:1. Ipak, pored slavlja na terenu i istorijskog preokreta, glavna priča svjetskih medija postao je nevjerovatan i komičan detalj snimljen neposredno nakon posljednjeg sudijskog zvižduka.

Dok su Englezi tugovali, argentinski reprezentativci su na terenu pronašli bocu engleskog golmana Džordana Pikforda i na njoj otkrili strogo čuvanu tajnu koja je trebalo da posluži u slučaju drame sa penalima.

Džordan Pikford je u sklopu detaljne pripreme za potencijalno izvođenje jedanaesteraca na svojoj boci imao nalijepljen detaljan podsjetnik sa uputstvima kako izvođači Argentine šutiraju penale.

Na spisku su se našla imena ključnih argentinskih zvijezda poput Lautara Martineza, Hulijana Alvareza, Enca Fernandeza i Lionela Mesija. Uz svako ime stajala su precizna uputstva za golmana (npr. „fake left – dive right“, „stand central – hold“, „dive right – trail leg“).

🚨 𝗡𝗘𝗪: Lip readers have deciphered the CONVERSATION between Leo Messi, Nico González, Senesi and a member of Argentina’s staff after they found Jordan Pickford’s water bottle with a penalty taker list ahead of a potential penalty shootout in the World Cup semi-final against… pic.twitter.com/l6qKUMWjhF — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 16, 2026

Kamere su zabilježile trenutak kada su Niko Gonsales, Lionel Mesi i odbrambeni igrač Markos Senesi detaljno proučavali bocu. Čitači s usana ubrzo su dešifrovali njihov dijalog koji je odmah postao viralan:

They found the bottle where England goal keeper Pickford had noted down where the Argentine players where kicking their penalties,see the laughter on the Argentina players faces, England re really not serious they where hoping for a shootout to win🤣🤣 pic.twitter.com/4Wi9RVsX17 — K🥶 (@kachifa00001) July 16, 2026

Niko Gonsales: „Pogledaj šta sam našao. Ima bilješke o Lautaru, Hulijanu...“

Član stručnog štaba: „Da, svi igrači su gore.“

Lionel Mesi: „Šta?! Ali, šta znače te bilješke?“

Član stručnog štaba: „Senesi, pročitaj ti... Ti pričaš engleski.“

Markos Senesi: „Piše u koju stranu golman treba da se baci...“

Lionel Mesi: „Misliš na golmana (Pikforda)?“

Markos Senesi: „Da. Za tebe, Leo, piše: 'pretvaraj se da ideš lijevo, ali se baci desno'.“

Lionel Mesi (uz osmijeh iznenađenja): „Golman je stvarno detaljno proučavao kako izvodim penale...“

Iako do penal-lutrije na kraju nije došlo, jer je Argentina utakmicu riješila u regularnom toku nakon preokreta, kapiten Gaučosa se nakon meča osvrnuo na rivalstvo i pritisak koji je pratio ovaj epski duel:

„Da smo izgubili od Engleske, znali smo da bi neki ljudi jedva dočekali priliku da pričaju gluposti, ali nismo im dali tu šansu. Takođe smo znali da smo, kada je u pitanju fudbal, jednostavno bolja ekipa od Engleske“, kazao je Mesi.

Argentina će u finalu u nedjelju igrati protiv Španije, a taj susret je na programu u nedjelju od 21 čas.

(Kliks)