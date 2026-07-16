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Poraz mu teško pao: Belingem s leđa ošamario igrača Argentine dok je slavio

16.07.2026 07:25

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Пораз му тешко пао: Белингем с леђа ошамарио играча Аргентине док је славио
Foto: X

Argentina je u finalu Svjetskog prvenstva. U dramatičnom polufinalu u Atlanti pobijedila je Englesku 2:1 nakon velikog preokreta u samoj završnici.

Englezi su vodili golom Entonija Gordona od 55. minuta, ali je Argentina golovima Enca Fernandeza u 86. i Lautara Martineza u drugom minutu sudijske nadoknade izborila duel za titulu svjetskog prvaka. Dvije asistencije upisao je legendarni Lionel Mesi.

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Argentina će u finalu protiv Španije pokušati da dođe do druge uzastopne, a ukupno četvrte titule. Utakmica je na programu u nedjelju, 19. jula, od 21 čas po našem vremenu. Francuska i Engleska dan ranije od 23 časa igraju za treće mjesto.

Аргентина

Fudbal

Argentina na krilima Mesija u finalu Svjetskog prvenstva

Belingem s leđa ošamario igrača Argentine

Nakon utakmice dogodio se incident.

Džud Belingem (23) stajao je tužan nasred terena dok su nedaleko od njega slavili igrači Argentine. Bili su mu okrenuti leđima.

Belingem, do tada miran i nepomičan, odjednom je krenuo prema Argentincima te s leđa udario u glavu lijevog beka Valentina Barka (21).

Argentinac je na to prekinuo slavlje i verbalno se sukobio s Belingemom. Uključili su se i ostali igrači Argentine te je počelo naguravanje. Međutim, ubrzo su ostali igrači obje ekipe razdvojili sukobljene, prenosi Avaz.

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Tagovi :

Argentina

Engleska

Džud Belingem

Svjetsko prvenstvo 2026

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