Poraz mu teško pao: Belingem s leđa ošamario igrača Argentine dok je slavio

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Argentina je u finalu Svjetskog prvenstva. U dramatičnom polufinalu u Atlanti pobijedila je Englesku 2:1 nakon velikog preokreta u samoj završnici.
Englezi su vodili golom Entonija Gordona od 55. minuta, ali je Argentina golovima Enca Fernandeza u 86. i Lautara Martineza u drugom minutu sudijske nadoknade izborila duel za titulu svjetskog prvaka. Dvije asistencije upisao je legendarni Lionel Mesi.
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Argentina će u finalu protiv Španije pokušati da dođe do druge uzastopne, a ukupno četvrte titule. Utakmica je na programu u nedjelju, 19. jula, od 21 čas po našem vremenu. Francuska i Engleska dan ranije od 23 časa igraju za treće mjesto.
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Nakon utakmice dogodio se incident.
Džud Belingem (23) stajao je tužan nasred terena dok su nedaleko od njega slavili igrači Argentine. Bili su mu okrenuti leđima.
😱 ¡EL ENGANCHÓN DE BELLINGHAM CON LOS JUGADORES DE ARGENTINA TRAS EL FINAL!#NuestroMejorMundial #NuestroMejorMundialAS @jfelixdiaz @as_tv pic.twitter.com/9Y8rlgG2TL— Diario AS (@diarioas) July 15, 2026
Belingem, do tada miran i nepomičan, odjednom je krenuo prema Argentincima te s leđa udario u glavu lijevog beka Valentina Barka (21).
Argentinac je na to prekinuo slavlje i verbalno se sukobio s Belingemom. Uključili su se i ostali igrači Argentine te je počelo naguravanje. Međutim, ubrzo su ostali igrači obje ekipe razdvojili sukobljene, prenosi Avaz.
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