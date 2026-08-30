Zahtjev SDA i DF stvar politike, a ne struke

Poslanici klubova SDA i DF u Predstavničkom domu PSBiH podnijeli Ustavnom sudu BiH Zahtjev za ocjenu ustavnosti člana 359b Krivičnog zakonika Republike Srpske kojim se kao krivično djelo uvodi javno isticanje i promovisanje zastava i simbola tzv. AR BiH.

Od Ustavnog suda BiH traze i donošenje privremene mjere kako bi se, kako je saopstio Klub poslanika SDA u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH otklonila trajna i nenadoknadiva šteta primjenom takvog zakona.

Zahtjev poslanika SDA i DF-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH za ocjenu ustavnosti člana Krivičnog zakonika Republike Srpske kojim se kao krivično djelo uvodi javno isticanje i promovisanje zastava i simbola takozvane Armije BiH je stvar politike, a ne struke, poruka je ministra pravde Republike Srpske. Goran Selak podsjeća i na to da je Ustavni sud Republike Srpske, koji je za to nadležan, takav zakon ocijenio ustavnim.

"Znamo i kako Ustavni sud BiH sve manje odlučuje u skladu s Ustavom, a sve više u skladu sa politikom. Sačekaćemo tako i na odluku", kaže Selak.

Oni pripadaju tzv. Armiji BiH, koja je činila zločine nad srpskim narodom, poručuje Nenad Stevandić. Srpska, kaže predsjednik Parlamenta Republike, ne gura u oči svoje simbole u drugom entitetu.

"I ako ima neka budala u BiH koja misli da treba doći na Manjaču sa simbolima armije BiH ili ne znam, može u onu Ajvatoviću sa simbolima Vojske Republike Srpske, to su ljudi koji nisu svjesni situacije u kojoj se nalazimo i nisu svjesni da je ovo sve ponovo blizu velikog sukoba, a da oni upravo taj sukob prizivaju, dok se mi u Republici Srpskoj trudimo da taj sukob spriječimo", rekao je Stevandić.

Za Boračku organizaciju Republike Srpske, očekivan je to potez iz drugog entiteta. Milovan Gagić kaže da je riječ o svjesnoj provokaciji, ali i da su svi svjesni da ta zastava budi loše emocije.

"Oni, u principu dabome, veličaju tzv. Armiju BiH. Taj simbol koji se nosa i koji provocira srpski narod nije zvanična zastava FBiH, oni to znaju, međutim njima to ništa ne znači. Oni su spremni da urade bilo šta što će biti na štetu srpskog naroda, što će srpski narod provocirati, ljutiti, nervirati i sve ostalo što nama ne ide na ruku i što nije u redu", ističe Gagić.

Zahtjev SDA i DF-a dio je retrogradne predizborne kampanje koja se oslanja na radikalizaciju umjesto na normalizaciju odnosa, ocjena je predsjednika DNS-a. Nenad Nešić kaže da se od Ustavnog suda BiH očekuje sve, ali teško da mogu naći gimnastiku kojom će osporiti te zakonske odredbe i reći da je normalno isticati obilježja vojske pod kojom je stradao najmanje jedan narod.