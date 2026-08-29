Milićević: Helez koristi smrt generala Mladića za opasni napad na Srbiju, Srpsku i Dejton

Ministar bez portfelja u Vladi Srbije zadužen za dijasporu Đorđe Milićević istakao je da nedopustivo i politički opasno to što ministar odbrane u Savjetu ministara Zukan Helez koristi smrt generala Ratka Mladića za opasan napad na Srbiju, Republiku Srpsku i srpski narod, te za otvoreno dovođenje u pitanje Dejtonskog sporazuma.

Milićević navodi da svako ima pravo na svoj odnos prema generalu Mladiću, njegovoj ulozi i prošlosti.

"Ali kada jedan ministar odbrane smrt čoveka koristi da zatraži najstrože međunarodne sankcije Srbiji, ospori njen evropski put, Republiku Srpsku nazove `genocidnom tvorevinom` i pozove na preispitivanje opravdanosti njenog postojanja, onda više ne govorimo o reakciji na jednu smrt, već o veoma opasnoj političkoj agendi", poručio je Milićević.

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On je istakao da posebno zabrinjava činjenica da ovakve poruke dolaze od ministra odbrane, te zapitao ko je Zukan Helez da određuje da li Srbija zaslužuje evropsku budućnost i da poziva na njeno kažnjavanje, saopšteno je iz Milićevićevog kabineta, prenosi "Srna".

Milićević ističe da Srbija svoj evropski put vodi u skladu sa sopstvenim interesima i odlukama svojih građana, a ne prema političkim željama bilo kog ministra iz Sarajeva.

Napominje da Srbija poštuje BiH, njen teritorijalni integritet i Dejtonski sporazum i očekuje potpuno isto poštovanje prema Srbiji i Republici Srpskoj.

Milićević je naglasio da Republika Srpska nije nikakva "istorijska greška", već ustavna kategorija, jedan od dva entiteta BiH i rezultat međunarodnog mirovnog sporazuma kojim je okončan rat.

On je ukazao da u Helezovoj izjavi nije najopasniji čak ni rječnik koji koristi, nego otvoreni poziv da se preispita postojanje Republike Srpske i revidira Dejton.

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"Ko želi da otvori pitanje postojanja Republike Srpske, otvara pitanje temelja na kojima već više od tri decenije počiva mir u BiH", istakao je on, te naveo da to nije put ka pomirenju i evropskoj budućnosti regiona, nego ka novim podjelama i nestabilnosti.

Milićević napominje da će Srbija nastaviti da poštuje BiH i Dejtonski sporazum, ali će isto tako insistirati da se poštuju Republika Srpska i prava srpskog naroda.