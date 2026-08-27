CIK BiH izrekao kazne za stranke i pojedince

Centralna izborna komisija /CIK/ BiH kaznila je danas nekoliko političkih stranaka zbog preuranjene kampanje i drugih kršenja odredaba Izbornog zakona.

Koalicija Draško Stanivuković – Pokret "Sigurna Srpska" kažnjena je sa 7.500 KM zbog preuranjene kampanje, jer je kandidat ove stranke Branislav Borenović na društvenim mrežama promovisao politički subjekt kojem pripada.

Osim stranke, kažnjen je i Borenović sa 3.000 KM zbog preuranjene kampanje.

SNSD je kažnjen sa ukupno 12.500 KM zbog preuranjene izborne kampanje, kao i zbog, kako je navedeno, iznošenja lažnih informacija.

Ova stranka kažnjena je sa 7.500 KM jer su kandidati SNSD-a Srđan Amidžić i Goran Maričić objavom na društvenim mrežama infrastrukturne radove u Banjaluci prikazivali kao uspjeh SNSD-a, čime su vodili preuranjenu kampanju.

CIK je Amidžića i Maričića kaznio i sa po 3.000 KM za isti prekršaj.

Objavu predsjednika SNSD-a Milorada Dodika na društvenoj mreži "Iks" da je uvođenje novih tehnologija podložno manipulacijama i prekrajanju volje birača, CIK je smatrao iznošenjem lažnih informacija, zbog čega je SNSD kažnjen sa 5.000 KM.

CIK je donio odluku o pokretanju postupka utvrđivanja odgovornosti funkcionera SNSD-a Staše Košarca i Nikole Špirića koji su, takođe, komentarisali uvođenje novih izbornih tehnologija.

U postupku će se pribaviti izjašnjenja stranke i imenovanih, nakon čega će biti donesene odluke.

Za preuranjenu kampanju danas je sa 3.000 KM kažnjena i koalicija NES BiH, PDA, Naprijed! - Za evropsku BiH zajedno, jer je kandidat ovog političkog subjekta Šemsudin Mehmedović u Sarajevu istakao logo svoje partije na konferenciji za novinare, čime je vršio preuranjenu kampanju.

Osim političkog subjekta, sa 3.000 KM kažnjen je i Mehmedović.

DNS je sa 3.000 KM, takođe, kažnjen za preuranjenu kampanju, jer je Opštinski odbor ove stranke Sokolac objavom na društvenim mrežama prekršio odredbe Izbornog zakona.

Narodna partija Srpske - Darko Banjac kažnjena je sa 6.000 KM za preuranjenu kampanju i zloupotrebu resursa, jer je Banjac objavama na društvenim mrežama prekršio ove dvije odredbe Izbornog zakona.

Za ista dva prekršaja sa po 4.000 KM kažnjeni stranka Bosanskohercegovačka inicijativa - Kasumović Fuad, kao i njen kandidat Kasumović.

Zbog plaćene kampanje sa po 3.000 KM kažnjene su stranka Život i volja naroda Srpske - dr Vlado Đajić, kao i kandidati ovih stranaka Bogdan Jovanović i Đajić.

Stranka je kažnjena jer je njen kandidat za predsjednika Republike Srpske Bogdan Jovanović na društvenim mrežama vodio plaćenu izbornu kampanju, čime je vršio preuranjenu kampanju, dok je Đajić kažnjen zbog pokroviteljstva koncerta u Modriči sa kojeg su slate političke poruke.