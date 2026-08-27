Atentat u Sankt Peterburgu: Ko je zapravo ubijen?

Jedna osoba izgubila je život danas kada se u Sankt Peterburgu dogodila eksplozija automobila.

Prema preliminarnim izvještajima, poginuo je vozač, dok je žena koja je takođe bila u automobilu i dalje živa, prenosi Izvestija.

List navodi, pozivajući se na neimenovani izvor, da je poginuli možda bio vojnik, dok se na društvenim mrežama navodi da je meta napada bio visoki ruski oficir.

Detalji i uzrok eksplozije se istražuju, a službe za vanredne situacije rade na licu mjesta.

💥 BREAKING: Car explosion in St. Petersburg, Russia — colonel killed, woman critically injured. Blast under investigation. Security tightened. Another incident targeting military officials amid ongoing conflict. Is this a targeted assassination? pic.twitter.com/mZQCHD2UIo — Dino Vibes Daily (@DinoLeadingNews) August 27, 2026

Objavljeni snimci prikazuju automobil obuhvaćen plamenom, dok su ostaci razbacani po ulici.

Ako se potvrdi da je u eksploziji ubijen visokorangirani oficir ruske vojske, biće to još jedno u nizu ubistava ruskih oficira za koje Moskva okrivljuje Ukrajinu.