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Kralj Harald u teškom stanju

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Autor:

ATV redakcija
27.08.2026 10:38

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Краљ Харалд од Норвешке
Foto: Tanjug / AP / Francisco Seco

Zdravstveno stanje kralja Norveške Haralda Petog pogoršalo se u bolnici i sada je “veoma ozbiljno”, saopšteno je sa dvora.

U saopštenju se navodi da su kraljica Sonja i prestolonasljednik Hakon zbog zdravstvenog stanja kralja otkazali sve ranije planirane događaje.

Kralj Harald /89/ hospitalizovan je 17. avgusta. Sa dvora je saopšteno da je razlog bakterijska infekcija krvi, prenosi Srna.

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Norveška

Kralj Harald od Norveške

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