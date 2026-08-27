Kralj Harald u teškom stanju

Zdravstveno stanje kralja Norveške Haralda Petog pogoršalo se u bolnici i sada je “veoma ozbiljno”, saopšteno je sa dvora.

U saopštenju se navodi da su kraljica Sonja i prestolonasljednik Hakon zbog zdravstvenog stanja kralja otkazali sve ranije planirane događaje.

Kralj Harald /89/ hospitalizovan je 17. avgusta. Sa dvora je saopšteno da je razlog bakterijska infekcija krvi, prenosi Srna.