Pjevačica progovorila o odrastanju u siromaštvu: „Nisam imala šta da obučem, jeli smo samo krompir“

Pjevačica Goca Božinovska je otvoreno govorila o teškom djetinjstvu i odrastanju u siromaštvu, prisjećajući se perioda kada porodica nije imala dovoljno novca ni za osnovne životne potrebe.

Naime, jednom prilikom Goca je pričala da je bilo dana kada su se u njenoj porodici jeli gotovo samo krompir, dok je odjeća bila poseban problem.

- Nisam imala šta da obučem - prisjetila se perioda koji je, kako kaže, obilježio njeno djetinjstvo.

Život se mijenja

Uprkos teškim okolnostima, uspjela je izgraditi karijeru na estradi i ostvariti uspjeh o kojem je nekada mogla samo sanjati.

Njena priča pokazuje koliko se život može promijeniti, od odrastanja u oskudici do života pod reflektorima i pred publikom.

Danas je poznata javnosti, ali se i dalje sjeća vremena kada su svakodnevni život i borba za osnovne stvari izgledali potpuno drugačije.

Teško priznanje

Takva priznanja često privuku veliku pažnju javnosti jer pokazuju da pojedine estradne zvijezde nisu uvijek živjele luksuznim životom koji danas predstavljaju.

Najteži periodi, kako je ispričala, ostali su dio njenog sjećanja i podsjetnik na put koji je prošla do uspjeha.

(Avaz)