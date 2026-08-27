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Minić: Cilj - Veća primanja svih budžetskih korisnika u Srpskoj

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Autor:

ATV redakcija
27.08.2026 11:57

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Премијер Републике Српске Саво Минић
Foto: ATV/Branko Jović

Premijer Republike Srpske Savo Minić rekao je da Vlada Srpske traži mogućnost i modalitete da svi budžetski korisnici u Republici, među kojima su i penzioneri, imaju veća primanja.

"Nastojimo da povećanjem plata, penzija, materinskog dodatka i svih drugih obaveza iz budžeta Srpske napravimo što bolji ambijent u porodici", izjavio je Minić novinarima u Banjaluci, govoreći o odluci Vlade Srpske da penzionerima u Srpskoj isplati jednokratnu pomoć.

U Republici Srpskoj danas je počela isplata jednokratne pomoći penzionerima.

Odlukom Vlade Republike Srpske isplata jednokratne novčane pomoći za 295.642 korisnika biće obavljena prema prosječnoj obračunatoj penziji u Srpskoj za jul, a za ovu namjenu izdvojen je 31.385.264 KM.

Po 120 KM biće isplaćeno penzionerima koji imaju penzije manje od 698 KM, a ostali korisnici penzija, kojima su penzije iznad prosjeka, dobiće po 80 KM, prenosi Srna.

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Tagovi :

Savo Minić

veće plate i penzije

budžetski korisnici

Republika Srpska

Vlada Republike Srpske

Komentari (5)

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