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Minić u Banjaluci otvorio deveti Festival domaćih proizvoda

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Autor:

ATV redakcija
26.08.2026 20:14

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Минић отворио девети Фестивал домаћих производа
Foto: ATV / Branko Jović

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić večeras je u Banjaluci otvorio Festival domaćih proizvoda i usluga, koji je okupio više od 100 izlagača.

Minić je istakao da je Festival, koji organizuje Udruženje mladih ekonomista, devetu godinu zaredom primjer da mladi imaju kvalitetne ideje za promociju domaćih proizvoda i potencijala.

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"Sve pohvale za ideju da se promoviše kupovina domaćih proizvoda, od koje je sve počelo prije devet godina", istakao je Minić.

On je naveo da je Festival okupio veliki broj izlagača koji su svojim rukama napravili kvalitetan i rentabilan proizvod.

"Moramo napraviti da idemo sa inicijativom izmjene zakona da naše javne ustanove mogu nabavljati domaće proizvode, pod uslovima koji neće remetiti javne nabavke", rekao je Minić novinarima.

On je naveo da je realno očekivati da već sljedeće godine budu formirani prijedlozi konkretnih mjera koje Vlada treba da uradi, te da mladim ljudima bude podrška u pokretanju biznisa.

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"Republika Srpska ima veliki broj entuzijasta, mladih i odlučnih ljudi, obrazovanih koji su spremni da ovdje naprave posao", rekao je Minić.

Naglasio je da Srpska ima velike potencijale i da se može očekivati da mladi tu ostanu kada se njihovim idejama priđe sa željom da se ispoštuju.

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Savo Minić

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