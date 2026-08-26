Oglasio se Nešić nakon hapšenja Šešelja: Odluka u narednih sedam dana

Predsjednik DNS-a Nenad Nešić oglasio se nakon hapšenja Dejana Šešelja, izvršnog direktora za finansije HE Bistrica i kandidata za Parlament BiH ispred ove stranke.

Nešić je pozvao Nadzorni odbor HE Bistrica da Šešelja razriješi dužnosti i poručio da će njegova sudbina u stranci biti poznata u narednih sedam dana.

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"Pozivam Nadzorni odbor HE Bistrica da odmah smijeni Dejana Šešelja sa mjesta izvršnog direktora za finansije, jer on mora snositi odgovornost za svoje postupke i ne zaslužuje da obavlja javnu funkciju", rekao je Nešić.

On dodaje da mu je Šešelj tokom njihovog razgovora rekao da će podnijeti ostavku.

"Razgovarao sam danas sa Šešeljem koji mi je rekao da će podnijeti ostavku u HE Bistrici, i ja pozivam Nadzorni odbor da ga razriješi dužnosti. Što se tiče DNS-a, Predsjedništvo DNS-a će na prvoj sjednici koja će biti održana u narednik sedam dana donijeti odluku o njegovoj sudbini u stranci", poručio je Nešić.

U javnom životu, kaže predsjednik DNS-a, mora postojati odgovornost i svako mora snositi posljedice za svoje postupke.

Pronađeni narkotici

Podsjećamo, policija u Istočnom Sarajevu uhapsila je juče, 25. avgusta Dejana Šešelja, bivšeg direktora HE "Bistrica", nakon što je utvrđeno da je bio pod dejstvom narkotika.

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Prema nezvaničnim informacijama, tokom kontrole, policija je kod Šešelja pronašla i narkotike.

Njemu je, kako su prenijeli mediji, određen i dvadesetčetvoročasovni pritvor.