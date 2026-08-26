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Banjaluka: Međunarodni simpozijum o vještačkoj inteligenciji i sajber zaštiti

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Autor:

ATV redakcija
26.08.2026 17:37

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Вјештачка интелигенција представља област рачунарских наука која се бави развојем система способних да извршавају задатке који обично захтијевају људску интелигенцију.
Foto: pexels/BrianPenny

Međunarodni simpozijum "AI izazovi i prijetnje u sajber zaštitiˮ (IS-AICTC’26) biće održan 8. septembra 2026. godine u prostorijama Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske.

Simpozijum organizuju Univerzitet u Banjoj Luci, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske i Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, a okupiće vodeće stručnjake iz oblasti vještačke inteligencije (AI) i sajber zaštite iz zemlje, regiona i svijeta.

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Poseban međunarodni značaj ovom događaju daje učešće svjetski poznatog profesora Kim-Kvang Rejmonda Čua, Cloud Tech Endowed profesora i prodekana za postdiplomske studije Fakulteta za AI, sajber i računarstvo Univerziteta Teksas u San Antoniju.

Profesor Ču je istaknuti Fulbrajtov stipendista u oblasti sajber zaštite i kritične infrastrukture, vodeći član IEEE-a i ACM-a i jedan od najcitiranijih istraživača u ovoj oblasti. Uređivao je i bio kourednik više vodećih međunarodnih naučnih časopisa, kao i pomoćni urednik brojnih prestižnih časopisa IEEE-a i ACM-a.

Dobitnik je brojnih priznanja za naučne radove, patente i uređivački doprinos, dok su njegova istraživanja podržale vodeće institucije i agencije širom svijeta, uključujući one iz Sjedinjenih Američkih Država, Evrope, Azije i Australije.

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Na simpozijumu će učestvovati i istaknuti profesori, a među kojima su prof. Pavle Vuletić sa Elektrotehničkog fakulteta i prof. Uroš Šošević sa Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, prof. Željko Stević sa Univerziteta u Istočnom Sarajevu, prof. Boris Damjanović sa Univerziteta „Union – Nikola Teslaˮ, te prof. Dragan Korać sa Univerziteta u Banjoj Luci.

Dolazak profesora Čua rezultat je višegodišnje akademske saradnje sa prof. Draganom Koraćem sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, koja je sada dobila i institucionalni karakter, otvarajući prostor za nove oblike saradnje Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta Teksas u San Antoniju.

U okviru simpozijuma profesoru Čuu biće ukazana posebna čast dodjelom diplome gostujućeg profesora Univerziteta u Banjoj Luci. Na ovaj način međunarodna akademska saradnja biće dodatno institucionalizovana kroz njegovo aktivno uključivanje u akademsku zajednicu Univerziteta u Banjoj Luci.

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Profesor Ču održaće i dva predavanja. Prvo će biti posvećeno mogućnostima unapređenja akademske saradnje i razmjene studenata između dva univerziteta, dok će drugo obuhvatiti primjenu vještačke inteligencije u sajber zaštiti i nove izazove koje razvoj AI tehnologija donosi digitalnom prostoru.

IS-AICTC’26 biće prilika za predstavljanje najnovijih naučnih rezultata, ali i platforma za povezivanje istraživača, profesora, studenata i institucija iz regiona i svijeta.

Učesnici simpozijuma razgovaraće o najnovijim trendovima u razvoju i primjeni AI tehnologija, kao i o izazovima koji prate njihov ubrzani razvoj, sa posebnim akcentom na sajber zaštitu i bezbjednost digitalnog prostora. Skup će istovremeno omogućiti široj društvenoj zajednici da se upozna sa značajem, mogućnostima i potencijalnim prijetnjama koje razvoj vještačke inteligencije donosi u oblasti sajber zaštite.

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Ovaj simpozijum organizuje se povodom 50 godina uspješnog rada i razvoja Univerziteta u Banjoj Luci i 30 godina rada Prirodno-matematičkog fakulteta, čime se značajni jubileji ovih visokoškolskih ustanova obilježavaju i kroz organizovanje međunarodnog naučnog skupa posvećenog jednoj od najznačajnijih oblasti savremene nauke i tehnologije.

Održavanje ovog simpozijuma predstavlja važan korak u jačanju međunarodne vidljivosti Univerziteta u Banjoj Luci i njegovom pozicioniranju kao regionalnog centra za razvoj i primjenu AI tehnologija u sajber zaštiti.

Istovremeno, IS-AICTC’26 dodatno potvrđuje ulogu Univerziteta u Banjoj Luci kao mjesta povezivanja akademske zajednice, institucija i međunarodnih partnera u oblasti koja će imati sve veći značaj za budućnost digitalnog društva.

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Tagovi :

Vještačka inteligencija

Banjaluka

Univerzitet u Banjaluci

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