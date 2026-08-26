U Sunčevom sistemu možda ima još planeta?

U Sunčevom sistemu bi mogle da budu otkrivene nove planete, a najvjerovatniji kandidat je hipotetička Deveta planeta, čije je postojanje teoretski izračunato, izjavio je Jevgenij Burmistrov, stručnjak za astronomiju na Politehničkom univerzitetu u ruskom gradu Permu.

„Zvanično, trenutno postoji osam planeta u Sunčevom sistemu. Otkriće novih planeta u Sunčevom sistemu je sasvim moguće, samo još ne znamo da li takvi objekti postoje. Nakon otkrića velikog broja tijela iza Neptuna, postalo je jasno da je spoljašnji Sunčev sistem mnogo složeniji nego što se ranije mislilo“, rekao je Burmistrov.

Kako kaže, upravo je otkriće takvih objekata, uključujući patuljastu planetu Eridu 2006. godine dovelo do revizije definicije planete i promene statusa Plutona.

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„Trenutno je najpoznatiji kandidat hipotetička Planeta Devet. Njeno postojanje sugeriše neobično ponašanje nekih veoma udaljenih objekata Kajperovog pojasa. Njihove orbite izgledaju kao da su grupisane na određeni način, a jedno moguće objašnjenje bi mogao biti gravitacioni uticaj još uvijek nepoznate masivne planete“, objasnio je naučnik.

Prema njegovim riječima, masa ove planete, ako postoji, mogla bi biti približno pet do deset puta veća od Zemljine, a potpuni krug oko Sunca bi joj trajao 10-20 hiljada godina.

Međutim, niko još nije direktno posmatrao ovu planetu, a njeno postojanje ostaje teoretsko, navode Ria novosti.

(sputnik srbija)