Logo

Na mjestu srednjovijekovne bitke u Poljskoj pronađeno deset srebrnih novčića starih više od 600 godina

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
26.08.2026 06:59

Komentari:

0
Археолошко ископавање
Foto: pexels/Ensar *

Arheolozi su na mjestu srednjovijekovne bitke kod Grinvalda, u sjeveroistočnoj Poljskoj, pronašli deset srebrnih novčića iz 15. vijeka, koji su bili razbacani na većoj udaljenosti jedan od drugog.

Nalaz je otkriven tokom arheoloških iskopavanja i istraživanja uz pomoć detektora metala u blizini sela Stembark, na mjestu čuvene Bitke kod Grinvalda, saopštio je lokalni muzej.

Direktor Muzeja bitke kod Grinvalda Šimon Drej rekao je da raspored novčića ukazuje na mogućnost da su ispali iz torbice nekoga ko je bježao sa bojišta.

„Izgleda kao da je neko bježao sa bojišta sa pocepanom torbicom i usput gubio novčiće“, rekao je Drej.

Novčići su pronađeni na dubini od oko 20 centimetara i riječ je o praškom grošu, srebrnom novcu koji je bio široko rasprostranjen u Evropi tokom 15. vijeka. Sedam novčića je sačuvano u cjelosti, dok su tri oštećena.

коњ

Nauka i tehnologija

Iz Dunava izronila vilica konja starog 3.000 godina

Zbog njihove široke upotrebe u Evropi u to vrijeme, nije moguće utvrditi da li su pripadali pripadnicima Tevtonskog reda ili poljsko-litvanskim vojnicima.

Bitka kod Grinvalda odigrala se 15. jula 1410. godine, kada su se udružene snage Kraljevine Poljske i Velike kneževine Litvanije sukobile sa Tevtonskim vitezovima, germanskim vjerskim redom koji se smatrao jednom od najmoćnijih vojnih sila na svijetu tog vremena.

Pobjeda poljsko-litvanske vojske smatra se jednom od najznačajnijih vojnih pobjeda u poljskoj istoriji.

Novčići će biti konzervirani, a potom bi trebalo da budu izloženi u Muzeju bitke kod Grinvalda.

Tokom 13 sezona arheoloških istraživanja na mjestu bitke pronađeno je gotovo 1.500 predmeta.

(sputnik srbija)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Arheološka iskopavanja

Poljska

novčić

Arheološka otkrića

nauka

Komentari (0)

Pročitajte više

Археолошко ископавање

Nauka i tehnologija

Arheolozi otkrili grobnicu staru 3.000 godina

1 mj

0
Диносаурус

Nauka i tehnologija

Na Tajlandu otkriven novi dinosaurus sa vratom dugim kao teren za kriket

1 mj

0
Пронађени златни прстенови стари више од 2.000 година

Nauka i tehnologija

Pronađeni zlatni prstenovi stari više od 2.000 godina

1 mj

0
Пирамиде

Nauka i tehnologija

Arheolozi otkrili anomalije pored Velike piramide: "Ovo što vidimo sigurno nije prirodna pojava"

2 mj

0

Više iz rubrike

Шта стварно да радите ако вам се покваси телефон

Nauka i tehnologija

Šta stvarno da radite ako vam se pokvasi telefon

1 d

0
Свемир је бесконачно пространство које нас окружује. Свемиром зовемо простор-вријеме, који чине свјетле галаксије које садрже много звијезда и других небеских тијела расуте у тамном међугалактичком и међузвезданом, условно, „празном” простор-времену које зовемо вакуум

Nauka i tehnologija

Leti brzinom od 25.000 kilometara u sekundi: „Ovo nikad ranije nije viđeno“

1 d

0
Краба (рак) је водени зглавкар са тврдим оклопом, десет ногу и паром снажних клешта. Најчешће живи у морима, а неке врсте и у слатким водама

Nauka i tehnologija

Invazivna vrsta raka pustoši Jadransko more: Kako ih zaustaviti?

1 d

0
Китови су велики морски сисари који живе у морима и океанима, дишу ваздух плућима и рађају живе младунце које хране млеком

Nauka i tehnologija

Neobična pojava u vodama: Kitovi pojeli najmanje 800.000 tona ribe

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

39

Vozio se skuterom i nestao: Pronađen nekoliko sati kasnije hipotermičan

11

33

Njemačka banka finansirala jedan od najvećih bordela u Evropi: Sada je pod istragom

11

13

Upozorenje za građane: Nastavljaju se vrućine, temperaturni pik u petak

11

12

Prijeti li čovječanstvu kolaps: Svijet se suočava sa istorijskim padom broja stanovnika

11

10

Ko je djevojka koja je zaludjela internet: Svi su zaljubljeni u nju!

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima