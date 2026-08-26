Logo

Sve obavijeno velom tajne: Šta je direktor CIA-e tajno radio u Moskvi

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
26.08.2026 07:30

Komentari:

0
Џон Ретклиф, директор америчке Централне обавјештајне агенције (ЦИА)
Foto: Tanjug / AP / Matt Rourke

Direktor američke Centralne obavještajne agencije (CIA) Džon Retklif boravio je u utorak u nenajavljenoj posjeti Moskvi, gdje je održao tajne sastanke sa ruskim zvaničnicima.

Ovo je prva poznata posjeta šefa CIA Rusiji od novembra 2021. godine, kada je Vilijam Berns putovao kako bi upozorio Moskvu da ne pokreće invaziju na Ukrajinu.

Амерички бомбардери

Svijet

Američki vojno-transportni gigant sletio u Rusiju, Vašington i Moskva mudro ćute

Ovo je ujedno i prva poznata lična posjeta Retklifa Rusiji otkako je u januaru 2025. godine preuzeo kormilo CIA u administraciji predsjednika Donalda Trampa. Ni Vašington ni Moskva nisu otkrili svrhu sastanaka, ko je na njima učestvovao, niti kakvi su eventualni rezultati.

Iako su odnosi između SAD i Rusije na niskom nivou zbog sukoba u Ukrajini, Retklif je uspio da održi kontakt sa ruskim obavještajnim zvaničnicima. Ti kontakti su uglavnom uključivali telefonske razgovore sa Sergejom Nariškinom, direktorom ruske Spoljnoobavještajne službe (SVR). Međutim, lična posjeta Moskvi predstavlja izuzetno rijedak oblik angažmana, posebno u trenutnim geopolitičkim okolnostima.

Posljednji ovakav put, podsjetimo, zabilježen je 2021. godine kada se Berns sreo sa visokim ruskim zvaničnicima, uključujući tadašnjeg sekretara Savjeta bezbjednosti Nikolaja Patruševa, a razgovarao je i sa predsjednikom Vladimirom Putinom.

Авион

Svijet

Šta se dešava? Američki vojni avion sletio u Moskvu, oglasio se Kremlj

Retklif je Vašington napustio u nedjelju iz Združene baze Endruz vojnim američkim avionom i otputovao u Rigu u Letoniji. U utorak je „Boing C-17A Gloubmaster III“ američkog ratnog vazduhoplovstva poletio iz Rige prema Međunarodnom aerodromu Vnukovo u Moskvi. Podaci o praćenju letova pokazali su da je avion stigao oko 7.00 časova ujutro, a društvenim mrežama kružili su snimci aviona u prilazu, kao i američke diplomatske kolone vozila u ruskoj prijestonici. Avion je istog dana poslijepodne napustio Moskvu i vratio se u Rigu.

Spekuliše se da je avion možda prenosio mobilni SCIF (objekat za čuvanje i obradu osjetljivih informacija) – posebno opremljen objekat za bezbjedne komunikacije.

Ipak, obje strane ćute. CIA je odbila da komentariše Retklifovu posjetu, dok ruske vlasti takođe nisu potvrdile put niti dale detalje. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da nema informacije o američkom avionu i da te sedmice nisu planirani sastanci sa američkim zvaničnicima.

Posjeta dolazi u trenutku kada su američki napori za posredovanje u okončanju rata u Ukrajini u zastoju. Međutim, zanimljivo je da su SAD unaprijed obavijestile Ukrajinu o putovanju visoke delegacije u Moskvu. Od Kijeva je zatraženo da obustavi sve udare na Moskvu, Sankt Peterburg i sjevernu Rusiju dok delegacija ne napusti zemlju, a taj zahtjev se navodno odnosio na period od ponedjeljka do srijede.

Iako je tačan dnevni red sastanaka stroga tajna, analitičari iznose nekoliko mogućih tema. Među njima su upravljanje eskalacijom sukoba, američke obavještajne procjene o potencijalnim ruskim vojnim pripremama za mobilizaciju, te hibridne akcije kojima bi Rusija mogla testirati odlučnost NATO-a.

Nezvanični izvori pominju i pregovore o okončanju sukoba u Ukrajini, odnose Rusije sa Iranom, kao i moguća pitanja razmjene zatvorenika. Retklif je već ranije učestvovao u pregovorima koji su doveli do oslobađanja državljanke Ksenije Kareline 2025. godine, a CIA redovno ima ulogu u takvim procesima.

Bilo da su razgovarali o ratu, zarobljenicima ili sprečavanju dalje globalne eskalacije, Retklifova posjeta predstavlja neobično direktan obavještajni kontakt u vremenu izuzetno zategnutih diplomatskih odnosa. Ostaje da se vidi hoće li ova tajna misija donijeti ikakve konkretne rezultate.

(Kliks)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Džon Retklif

CIA

Rusija

avion

Moskva

Komentari (0)

Više iz rubrike

Припадник државне полиције се сагиње да подигне пиштољ на Меморијал Драјву у Кембриџу, Масачусетс, у понедјељак, 11. маја 2026.

Svijet

Upao na večeru i ubio osam članova svoje porodice: „Tražili su da se iseli“

4 h

0
Трагедија у Пакистану: Страдало 15 беба

Svijet

Tragedija u Pakistanu: Stradalo 15 beba

4 h

0
Најмање 13 дјеце, углавном новорођенчади, погинуло је у пожару који је избио на гинеколошком одјелу највеће болнице у главном граду Пакистана, Исламабаду.

Svijet

Užas: Najmanje 13 novorođenčadi poginulo u požaru u bolnici nakon eksplozije klima uređaja

5 h

0
Патролни чамац Емирата, други с десна, налази се близу танкера усидреног у Оманском заливу близу Ормуског мореуза, гледано са приобалног пута близу Хор Факана, Уједињени Арапски Емирати, петак, 1. мај 2026

Svijet

Tramp: Ormuz očišćen od mina

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

39

Vozio se skuterom i nestao: Pronađen nekoliko sati kasnije hipotermičan

11

33

Njemačka banka finansirala jedan od najvećih bordela u Evropi: Sada je pod istragom

11

13

Upozorenje za građane: Nastavljaju se vrućine, temperaturni pik u petak

11

12

Prijeti li čovječanstvu kolaps: Svijet se suočava sa istorijskim padom broja stanovnika

11

10

Ko je djevojka koja je zaludjela internet: Svi su zaljubljeni u nju!

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima