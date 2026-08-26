Tragedija u Pakistanu: Stradalo 15 beba

Autor:ATV redakcija
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Najmanje 15 beba stradalo je u požaru koji je izbio u bolnici u Islamabadu, javila je lokalna televizija.
Požar je izbio u bolnici Pakistanskog instituta medicinskih nauka (PIMS), a prema navodima televizije Geo TV, izazvao ga je kvar u sistemima klimatizacije, prenio je Rojters.
Na ginekološkom odjeljenju u trenutku izbijanja požara bilo je 16 novorođenčadi, od kojih je jedno spaseno.
Požar je izbio oko dva sata pre objavljivanja izveštaja, a u bolnici su u toku operacije hlađenja.
(RTS)
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