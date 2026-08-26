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Tragedija u Pakistanu: Stradalo 15 beba

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Autor:

ATV redakcija
26.08.2026 07:06

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Трагедија у Пакистану: Страдало 15 беба
Foto: Tanjug/AP/Anjum Naveed

Najmanje 15 beba stradalo je u požaru koji je izbio u bolnici u Islamabadu, javila je lokalna televizija.

Požar je izbio u bolnici Pakistanskog instituta medicinskih nauka (PIMS), a prema navodima televizije Geo TV, izazvao ga je kvar u sistemima klimatizacije, prenio je Rojters.

Na ginekološkom odjeljenju u trenutku izbijanja požara bilo je 16 novorođenčadi, od kojih je jedno spaseno.

Požar je izbio oko dva sata pre objavljivanja izveštaja, a u bolnici su u toku operacije hlađenja.

(RTS)

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Pakistan

bebe

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