Tragedija u Pakistanu: Stradalo 15 beba

Najmanje 15 beba stradalo je u požaru koji je izbio u bolnici u Islamabadu, javila je lokalna televizija.

Požar je izbio u bolnici Pakistanskog instituta medicinskih nauka (PIMS), a prema navodima televizije Geo TV, izazvao ga je kvar u sistemima klimatizacije, prenio je Rojters.

Na ginekološkom odjeljenju u trenutku izbijanja požara bilo je 16 novorođenčadi, od kojih je jedno spaseno.

Požar je izbio oko dva sata pre objavljivanja izveštaja, a u bolnici su u toku operacije hlađenja.

(RTS)