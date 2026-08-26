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U Banjaluci počinje Ljetni kamp "Želim više"

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Autor:

ATV redakcija
26.08.2026 07:48

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Бања Лука је највећи град, административни и универзитетски центар Републике Српске у Босни и Херцеговини, познат по својим зеленим површинама, алејама и богатом културном животу
Foto: ATV

U Banjaluci danas počinje Ljetni kamp za talentovane i nadarene učenike osnovnih i srednjih škola pod nazivom "Želim više", koji će trajati do 28. avgusta, saopšteno je iz Republičkog pedagoškog zavoda.

Ovogodišnji drugi kamp će okupiti 200 učenika osnovnih i srednjih škola iz različitih dijelova Republike Srpske, kao i 50 prosvjetnih radnika, pružajući jedinstvenu priliku za edukaciju, umrežavanje i lični razvoj.

"Cilj ovog projekta je da učenicima omogući sticanje novih znanja i vještina na kreativan i inspirativan način", navodi se u saopštenju.

Tokom kampa, učesnici će imati priliku da učestvuju u interaktivnim radionicama koje istražuju primjenu nauke u svakodnevnom životu, razvijaju praktične vještine i proširuju svoje vidike.

Osim edukativnog aspekta, Kamp pruža priliku za upoznavanje vršnjaka sličnih interesovanja i stvaranje prijateljstava koja će trajati i nakon završetka programa.

Tokom Ljetnog kampa biće realizovano ukupno 26 radionica iz oblasti prirodnih, društvenih, tehničkih nauka, kao i iz oblasti humanističkih nauka, umjetnosti i sporta.

Organizatori kampa su Republički pedagoški zavod Republike Srpske i Univerzitet u Banjaluci.

Otvaranje je na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u 9.15 časova. Izjave za medije predviđene su u 9.10 časova, prenosi Srna.

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Tagovi :

Ljetni kamp "Želim više"

Banja Luka

učenici

Republički pedagoški zavod

Republika Srpska

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