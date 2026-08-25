Kako će Banjaluka prikupiti finansijska sredstva za obnovu vodovodne mreže?

Autor:Teodora Begović
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Republika Srpska je krenula u projekat izgradnje i obnove vodovodne i kanalizacione mreže širom Srpske.
Projekti vrijedni skoro 17 miliona evra uspjeli su promaći „ažurnoj” banjalučkoj gradskoj upravi. Još jedan u nizu propuštenih projekata, dok ljudi danima, neki i mjesecima, nemaju ni kapi vode. Pitali smo Grad i Vodovod gdje su pokušali da nađu sredstva za izgradnju kanalizacione i obnovu vodovodne mreže.
Grad Banjaluka i gradski Vodovod još nemaju jasnu i potpunu sliku gdje će i kako nabaviti novac za obnovu vodovodne mreže u Banjaluci. Gradonačelnik ističe da se grad prijavio za projekat koji preko međunarodnih donatora realizuje resor Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u iznosu od 3,5 miliona KM. Nije, kaže, znao za projekat vrijedan skoro 17 miliona evra za izgradnju i obnovu kanalizacione i vodovodne mreže u Srpskoj, koji sufinansiraju Vlada Srpske i Evropska investiciona banka.
„Ili smo se prijavili, ili je to javni poziv u koji nismo imali uvid. Onda to može biti naš propust, ali mi je žao zbog toga. Svaka marka, od bilo koga, a pogotovo od naše Vlade koja treba da vodi računa o nama, nama je dragocjena. Nema razloga da se ne prijavimo. Mogu samo da kritikujem saradnike ako je to toliko bilo javno, a nismo se prijavili”, tvrdi gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković.
Možda ste zaključili iz prve izjave da gradonačelnik ne zna o kojem je projektu riječ. Pa ipak, u nastavku izjave otkrio je da je i te kako upućen u to ko je prošao na konkursu.
„Meni je drago zbog svih gradova koji su prošli. Vidio sam da su to bili Trebinje, Teslić, Gradiška, Prijedor i radujem se zbog drugih gradova. Volio bih da je tu Banjaluka, ali hajde da vidimo o čemu se radi”, dodao je gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković.
Na koji način Grad i banjalučki Vodovod planiraju da nađu sredstva za obnovu vodovodne mreže pitali smo i direktora banjalučkog Vodovoda, Radovana Majkića, koji danas nije želio da komentariše ovu temu, rekavši da nije pozvan o tome da govori, iako dnevno ima 12 poznatih kvarova na toj istoj vodovodnoj mreži, čijim svakim kilometrom upravlja bez obzira na to ko je izgradi ili obnovi. Imajući u vidu kako je ovu temu komentarisao prošlog utorka, djeluje da je uputnije da je više ne komentariše.
Zbog ko zna kakvog razloga ili ko zna čijeg nemara u Gradskoj upravi, Banjaluka se nije našla na spisku lokalnih zajednica koje će sanirati i izgraditi novi vodovodni sistem. Na spisku su se našli: Doboj, Gradiška, Laktaši, Prijedor, Prnjavor, Teslić, Trebinje, Vukosavlje, Rogatica, Nevesinje, Istočna Ilidža, Novi Grad, Milići, Čelinac i Zvornik. Stručnjaci procjenjuju da Banjaluci za održavanje vodovodne mreže godišnje treba oko 30 miliona maraka. Još nije poznato koliko je vodovodne mreže obnovljeno u Banjaluci u prethodnim godinama jer Vodovod ne zna, a Grad ne odgovara na mejl.
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