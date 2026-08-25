Koje ulice u Banjaluci ostaju bez struje

Zbog radova na elektromreži bez struje će 25. avgusta od osam do 14 časova biti dijelovi ulica Suturlija i Manjačkih ustanika, saopštili su iz "Elektrokrajine".

Bez napajanja električnom energijom od 9.30 do 15 časova biće dio naselja Stričići.

- Dijelovi ulica Vladike Varnave Nastića, Karađorđeva br. 86, Sanska br. 13 i Relje Kneževića bez struje ostaju od devet do 12 časova - naveli su iz preduzeća.

Od devet do deset časova bez električne energije će biti i dijelovi ulica Dr Jovana Raškovića, Koste Majkića i Ljevčanska, kao i dio naselja Lauš.

Dio naselja Donji Goleši bez struje će biti od devet do 14 časova, saopšteno je iz Elektrokrajine.