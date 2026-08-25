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Nestao je Heri, vlasnik nudi 1.000 KM za pomoć

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Autor:

ATV redakcija
25.08.2026 07:53

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Нестао је Хери, власник нуди 1.000 КМ за помоћ
Foto: Hercegovina.info

U Mostaru traje potraga za gotovo trogodišnjim maltezerom Herijem, koji je nestao na području između Partizanskog groblja i naselja Rudnik. Vlasnica nudi novčanu nagradu od 1.000 KM za pomoć koja dovede do njegova pronalaska.

Heri je pas čisto bijele dlake, težak oko 4,5 kilograma, a u trenutku nestanka na sebi je imao crni prsluk. Odaziva se na svoje ime.

Nagrada će biti isplaćena osobi koja pronađe Herija, zadrži ga do dolaska vlasnice ili dostavi tačnu informaciju o njegovoj lokaciji koja dovede do pronalaska.

Građani koji su vid‌jeli psa ili imaju bilo kakvu korisnu informaciju mogu se javiti na broj telefona 063 426 593.

(Hercegovina.info)

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nestao pas

Mostar

Nagrada

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