Nestao je Heri, vlasnik nudi 1.000 KM za pomoć

U Mostaru traje potraga za gotovo trogodišnjim maltezerom Herijem, koji je nestao na području između Partizanskog groblja i naselja Rudnik. Vlasnica nudi novčanu nagradu od 1.000 KM za pomoć koja dovede do njegova pronalaska.

Heri je pas čisto bijele dlake, težak oko 4,5 kilograma, a u trenutku nestanka na sebi je imao crni prsluk. Odaziva se na svoje ime.

Nagrada će biti isplaćena osobi koja pronađe Herija, zadrži ga do dolaska vlasnice ili dostavi tačnu informaciju o njegovoj lokaciji koja dovede do pronalaska.

Građani koji su vid‌jeli psa ili imaju bilo kakvu korisnu informaciju mogu se javiti na broj telefona 063 426 593.

(Hercegovina.info)