Nestao je Heri, vlasnik nudi 1.000 KM za pomoć

Autor:ATV redakcija
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U Mostaru traje potraga za gotovo trogodišnjim maltezerom Herijem, koji je nestao na području između Partizanskog groblja i naselja Rudnik. Vlasnica nudi novčanu nagradu od 1.000 KM za pomoć koja dovede do njegova pronalaska.
Heri je pas čisto bijele dlake, težak oko 4,5 kilograma, a u trenutku nestanka na sebi je imao crni prsluk. Odaziva se na svoje ime.
Nagrada će biti isplaćena osobi koja pronađe Herija, zadrži ga do dolaska vlasnice ili dostavi tačnu informaciju o njegovoj lokaciji koja dovede do pronalaska.
Građani koji su vidjeli psa ili imaju bilo kakvu korisnu informaciju mogu se javiti na broj telefona 063 426 593.
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