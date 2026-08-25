Dnevni horoskop za 25. avgust

Autor:ATV redakcija
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Dnevni horoskop donosi važne razgovore, nove planove i preispitivanje odnosa i finansija. Saznajte šta zvijezde predviđaju za vaš znak na polju ljubavi, posla i zdravlja.
Ovan
Razmišljate o poslu i organizaciji obaveza. U ljubavi važan razgovor o povjerenju i zajedničkim planovima. Pazite na vrat i ramena.
Bik
Preispitujete trud i finansije, ali ne donosite odluke pod pritiskom. U ljubavi su moguće teme povjerenja i bliskosti. Zdravlje stabilno.
Blizanci
Jasnije vidite ko vam pomaže, a ko vas usporava. Partnerski odnosi su u fokusu, mogući važni razgovori. Odmorite se od ekrana.
Rak
Planirate kako da smanjite obaveze i rasteretite se. Partner traži više pažnje, a slobodni mogu obnoviti stari kontakt. Osjetljiv želudac.
Lav
Želite više vremena za sebe, ali vas nova ideja može okupirati. Ljubav donosi strast i razjašnjenje starih pitanja. Ne pretjerujte s fizičkim aktivnostima.
Djevica
Bavite se praktičnim stvarima i planiranjem sedmice. Razgovori o porodici i budućim planovima su naglašeni. Potrebno vam je više odmora.
Vaga
Nova informacija mijenja vaš pogled na situaciju. Iskren razgovor može riješiti stari nesporazum. Prijaće vam boravak na svježem vazduhu.
Škorpija
Razmišljate o novcu i vrijednosti svog rada. Ljubav donosi važne razgovore i moguće pozitivne promjene. Izbjegavajte stres.
Strijelac
Intuicija vam pomaže da donesete dobre zaključke. Potrebno vam je više slobode u odnosima. Odmor i san su prioritet.
Jarac
Odličan dan za organizaciju i postavljanje prioriteta. Ljubav stabilna, a slobodni mogu upoznati nekog preko prijatelja. Zdravlje dobro.
Vodolija
Intenzivno razmišljate o budućim planovima i promjenama. Razgovori o budućnosti veze su mogući. Izbjegavajte pretjeranu brigu.
Ribe
Sagledavate situacije iz novog ugla i pravite planove za budućnost. Ljubav donosi više povjerenja i bliskosti. Dobro raspoloženje i energija.
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