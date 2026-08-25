Dnevni horoskop za 25. avgust

Dnevni horoskop donosi važne razgovore, nove planove i preispitivanje odnosa i finansija. Saznajte šta zvijezde predviđaju za vaš znak na polju ljubavi, posla i zdravlja.

Ovan

Razmišljate o poslu i organizaciji obaveza. U ljubavi važan razgovor o povjerenju i zajedničkim planovima. Pazite na vrat i ramena.

Bik

Preispitujete trud i finansije, ali ne donosite odluke pod pritiskom. U ljubavi su moguće teme povjerenja i bliskosti. Zdravlje stabilno.

Blizanci

Jasnije vidite ko vam pomaže, a ko vas usporava. Partnerski odnosi su u fokusu, mogući važni razgovori. Odmorite se od ekrana.

Rak

Planirate kako da smanjite obaveze i rasteretite se. Partner traži više pažnje, a slobodni mogu obnoviti stari kontakt. Osjetljiv želudac.

Lav

Želite više vremena za sebe, ali vas nova ideja može okupirati. Ljubav donosi strast i razjašnjenje starih pitanja. Ne pretjerujte s fizičkim aktivnostima.

Djevica

Bavite se praktičnim stvarima i planiranjem sedmice. Razgovori o porodici i budućim planovima su naglašeni. Potrebno vam je više odmora.

Vaga

Nova informacija mijenja vaš pogled na situaciju. Iskren razgovor može riješiti stari nesporazum. Prijaće vam boravak na svježem vazduhu.

Škorpija

Razmišljate o novcu i vrijednosti svog rada. Ljubav donosi važne razgovore i moguće pozitivne promjene. Izbjegavajte stres.

Strijelac

Intuicija vam pomaže da donesete dobre zaključke. Potrebno vam je više slobode u odnosima. Odmor i san su prioritet.

Jarac

Odličan dan za organizaciju i postavljanje prioriteta. Ljubav stabilna, a slobodni mogu upoznati nekog preko prijatelja. Zdravlje dobro.

Vodolija

Intenzivno razmišljate o budućim planovima i promjenama. Razgovori o budućnosti veze su mogući. Izbjegavajte pretjeranu brigu.

Ribe

Sagledavate situacije iz novog ugla i pravite planove za budućnost. Ljubav donosi više povjerenja i bliskosti. Dobro raspoloženje i energija.

(InfoBijeljina)