Bitkoin probio granicu od 80.000 dolara

Bitkoin je jutros probio granicu od 80.000 dolara i nastavio snažan rast najveće svjetske kriptovalute, vođen povratkom novca u bitkoin ETF-ove i većom sklonošću investitora ka rizičnijoj imovini.

Bitkoin se jutros trguje oko 80.650 dolara, a tokom dana je dostigao oko 81.200 dolara, što je njegov najviši nivo od maja. Porastao je za oko dva procenta od početka dana.

Ovim je nastavljen snažan rast koji je započeo prošle nedjelje, kada je bitkoin skočio za više od 20 procenata za samo nekoliko dana. Tokom trenutnog uzlaznog trenda, njegova cijena je porasla za oko 25 procenata.

Likvidirano više od četiri milijarde dolara opklada na jesen

Rast cijena je dodatno ubrzan takozvanim kratkim stiskom. Kako su cijene kriptovaluta rasle, investitori koji su se kladili na njihov pad morali su da zatvore svoje pozicije. Više od 4,3 milijarde dolara pozicija otvorenih za pad cijena je tako likvidirano na tržištu kriptovaluta.

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Rast je takođe uslijedio nakon objave Ministarstva finansija SAD da će najmanje udvostručiti iznose u operacijama za kupovinu dugoročnih državnih obveznica. Odluka je u početku smanjila prinose obveznica i povećala interesovanje za rizičniju imovinu, iako su se dugoročni prinosi od tada oporavili.

Istovremeno, zabrinutost zbog inflacije, slabljenja dolara i američkog javnog duga dodatno je povećala interesovanje za sredstva sa ograničenom ponudom, među kojima neki investitori vide bitkoin.

Skoro 2 milijarde dolara je uloženo u bitkoin ETF-ove

Vratilo se i interesovanje velikih institucionalnih investitora.

Američki spot bitkoin ETF-ovi su prošle nedjelje privukli oko 1,92 milijarde dolara neto priliva, što je njihov najbolji nedjeljni učinak od oktobra prošle godine. Samo IBIT kompanije BlackRock privukao je oko 1,33 milijarde dolara.

Međutim, šira slika nije sasvim pozitivna. Uprkos snažnim prilivima posljednjih dana, američki spot bitkoin ETF-ovi i dalje beleže oko 2,9 milijardi dolara neto odliva od početka 2026. godine.

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Takođe je neizvesno da li će se trenutni rast nastaviti. Bitkoin pada već mjesecima nakon što je dostigao rekordnih 126.000 dolara u oktobru prošle godine, a njegova cijena je nakratko pala ispod 60.000 dolara u junu. Uprkos najnovijem naletu, i dalje je znatno ispod rekordno visokog nivoa.

Međutim, Fundstrat smatra da kupovina koja je uslijedila nakon medveđeg zatvaranja prošle nedjelje sugeriše da bi ovaj rast mogao biti trajniji, a ne samo kratkotrajni skok.

Kao pozitivne signale navode snažan priliv u bitkoin i eter ETF-ove, povećano trgovanje i rast obima stabilnih koina, koje investitori često koriste za kupovinu kriptovaluta.

Eter takođe raste

Eter se jutros trguje po cijeni od oko 2.495 dolara, što je rast od oko pola procenta od početka dana. Takođe je snažno porastao prošle nedjelje, a američki spot ETF-ovi za eter privukli su oko 697 miliona dolara.

Fundstrat takođe napominje da stanje tržišta opcija pokazuje veće povjerenje investitora u kontinuirani rast. Za razliku od prethodnih ralija, kada su se uglavnom kladili na kratkoročni rast, sada sve više plaćaju za izloženost potencijalnom rastu bitkoina na duži rok

Bitkoin raste čak i bez novih kupovina od strane kompanije Strategy, najvećeg korporativnog vlasnika bitkoina. Kompanija nije ni kupovala ni prodavala bitkoin dvije nedjelje i trenutno posjeduje 840.447 bitkoina.