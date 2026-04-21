Investitori i dalje u strahu: Bitkoin porastao, itirijum blago pao

Vrijednost bitkoina (BTC) je danas u 15.15 časova na najvećoj svjetskoj berzi kriptovaluta Bajnens porasla za 1,25 odsto na 64.645,29 evra.

Ukupan obim trgovine bitkoinima u posljednja 24 sata iznosi 33,03 milijarde evra, malo više nego juče.

Indeks straha i pohlepe za bitkoin se danas nalazi na nivou 33 u kategoriji “strah”, malo bolje u odnosu na jučerašnjih 29 u istoj kategoriji, ali na tržištu i dalje vlada oprezno raspoloženje.

Vrijednost itirijuma (ETH) danas je pala za 0,36 odsto na 1.960,73 evra, a vrijednost bajnens koina (BNB) porasla za 1,07 odsto na 537,23 evra.

Kriptovaluta solana (SOL) porasla je za 0,33 odsto na 72,73 evra, a avalanš za 1,19 odsto na 7,95 evra.

Telegramova kriptovaluta tonkoin (TON) se danas prodaje za 1,17 evra, što je za 4,25 odsto više nego juče.

Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom.

Najveći rast trenutno bilježe kriptovalute DENT, EDU i NEVT, piše Tanjug.