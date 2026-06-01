Eksplozija u vojnoj fabrici u Južnoj Koreji, poginulo četvoro

01.06.2026 08:01

Експлозија у војној фабрици у Јужној Кореји, погинуло четворо
U vojnoj fabrici „Hanva aerospejs“ u ​​gradu Tedžon u Južnoj Koreji dogodila se eksplozija, u kojoj su četiri osobe poginule, a dvije povrijeđene, nakon čega je južnokorejski premijer Kim Min Seok naredio potpunu mobilizaciju opreme i osoblja za spasilačke akcije u strahu da bi broj stradalih mogao biti veći.

Eksplozija je prijavljena u 10.59 sati po lokalnom vremenu u fabrici Hanva Aerospejs u ​​gradu Tedžon u centralnoj Južnoj Koreji, saopštili su lokalni zvaničnici i potvrdili da su vatrogasci odmah po prijavi poslati na lice mjesta, prenio je Jonhap.

Policija i vatrogasci vjeruju da se eksplozija dogodila na prvom spratu fabrike i najavljuju istragu uzroka incidenta nakon gašenja požara.

Premijer Južne Koreje je naredio Ministarstvu unutrašnjih poslova, vatrogasnoj službi, policiji i gradskoj vladi Tedžona da mobilišu svu raspoloživu opremu i osoblje za gašenje požara i spasavanje žrtava kako bi se sačuvali ljudski životi i zdravlje.

"Ministarstvo rada, ministarstvo nauke, agencija za vazduhoplovstvo i druga relevantna ministarstva i agencije takođe treba da pruže punu saradnju u spasilačkim akcijama", naredio je Kim, a prenosi Sputnjik.

