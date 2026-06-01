Strah od ebole u Brazilu: Pod lupom su dva pacijenta zbog sumnje na zarazu

Zdravstvene vlasti u Brazilu podigle su stepen pripravnosti na maksimum nakon što su u dva najveća grada Sao Paulu i Rio de Janeiru hospitalizovana dva pacijenta sa sumnjom da su zaraženi smrtonosnim virusom ebole.

Ukoliko testovi budu pozitivni, ovo će biti prvi zvanični slučajevi zaraze ovim virusom izvan afričkog kontinenta od početka nove epidemije.

U Sao Paulu, pod strogim nadzorom ljekara nalazi se 37-godišnji muškarac koji je doputovao iz Demokratske Republike Kongo, a u bolnicu je primljen s jakom groznicom.

Iako mu je već dijagnosticiran meningitis i nalazi se u teškom zdravstvenom stanju, zvaničnici ne isključuju mogućnost da je pacijent istovremeno zaražen i ebolom.

Sličan scenarij odvija se i u Rio de Janeiru, gdje su hitno aktivirani sigurnosni protokoli nakon što je državljanin Belgije, koji je prethodno boravio u Ugandi, razvio simptome poput kašlja, visoke temperature i dijareje.

Njemu je u međuvremenu potvrđena malarija, ali se i dalje čeka konačni nalaz na ebolu.

Dok se čekaju nalazi iz Brazila, situacija na afričkom kontinentu brzo eskalira. Ljekari bez granica upozorili su da je situacija alarmantna zbog brzine širenja virusa.

Registrovano je već više od 1.000 sumnjivih slučajeva, a najmanje 246 osoba je preminulo.

Ono što dodatno brine epidemiologe jeste podatak da je trenutnu epidemiju uzrokovao Bundibugyo, rijedak soj ebole za koji ne postoji dokazana vakcina, a koji ubija skoro trećinu zaraženih, prenosi Kliks

Uprkos strahu od širenja na druge kontinente, iz Svjetske zdravstvene organizacije su ponovili da je rizik od globalne pandemije i dalje na vrlo niskom nivou.