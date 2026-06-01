Tramp: Kritičari neka se opuste, sve će na kraju biti dobro, Iran želi dogovor

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da "Iran zaista želi da sklopi dogovor", a kritičarima je poručio da se slobodno opuste, jer će na kraju "sve ispasti dobro, kao i uvijek".

"Iran zaista želi da sklopi dogovor i to će biti dobar dogovor za SAD i za sve one koji su sa nama. Ali zar demokrate i razni naizgled nepatriotski republikanci ne shvataju da mi je mnogo teže da pravilno obavljam svoj posao i pregovaram kada politički hakeri stalno negativno cvrkuću na nivou koji nikada ranije nije viđen, iznova i iznova - da bi trebalo da radim brže, ili sporije, ili da uđem u rat, ili da ne uđem u rat, ili šta god", naveo je Tramp u objavi na svojoj društvenoj mreži.

On je poručio svojim kritičarima da se "samo opuste i sjede mirno, na kraju će sve dobro ispasti".

"Na kraju će sve ispasti dobro kao što uvijek ispadne dobro", poručio je Tramp.

Podsjećamo, američka Centralna komanda (CENTKOM) saopštila je da je izvela seriju napada u samoodbrani na iranske vojne ciljeve, preciznije na radarske sisteme i lokacije dronova u gradu Goruk i na ostrvu Kešm, kao i na podzemnu bazu blizu lučkog grada Bandar Abas.

Svijet Opet haos: Amerika izvela vazdušne udare, Teheran uzvratio balističkim napadom

CENTKOM je naveo da su ovi udari direktan odgovor na „agresivne iranske akcije“, koje su uključivale obaranje američkog drona Em-Kju-1 u međunarodnim vodama, kao i lansiranje pet dronova koji su predstavljali jasnu prijetnju trgovačkim i vojnim brodovima u strateški važnom Ormuskom moreuzu.

Američke snage uspjele su da eliminišu iransku protivvazduhoplovnu odbranu, zemaljsku kontrolnu stanicu i unište letjelice prije nego što su nanijele štetu regionalnoj plovidbi.

Međutim, situacija se dramatično zakomplikovala samo nekoliko časova kasnije.

Islamska revolucionarna garda Irana (IRGC) potvrdila je da je lansirala balističke rakete i niz dronova prema Kuvajtu, ciljajući američke vojne kapacitete u toj zemlji.

Iran tvrdi da je napad izveden kao „direktno upozorenje“ i osveta za američke udare pokrenute sa kuvajtskog tla.

Generalštab kuvajtske vojske hitno se oglasio saopštenjem da se njihova protivvazduhoplovna odbrana suočila sa masovnim neprijateljskim raketnim udarima.

Građani su upozoreni na snažne eksplozije koje su odjekivale širom zemlje, a koje su bile rezultat presretanja iranskih projektila.