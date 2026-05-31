Ne smiruje se na Bliskom Istoku: Lete rakete, Iran najavio odgovor

31.05.2026 07:50

Америчка морнарица у Хормушком мореузу
Foto: Tanjug/AP Photo/Altaf Qadri

Napetost na Bliskom istoku je sve veća, nakon što su Sjedinjene Američke Države raketom pogodile trgovački brod u Omanskom zalivu koji je, kako tvrde, pokušao da probije blokadu iranskih luka.

Teheran poručuje da zadržava kontrolu nad Ormuskim moreuzom i upozorava na posljedice svakog kršenja pravila plovidbe.

Na jugu Libana nastavljeni su sukobi između izraelske vojske i Hezbolaha.

Izraelska avijacija i artiljerija izvele su udare u blizini zamka Bofor, dok su u više naselja izdata upozorenja za evakuaciju stanovništva. Libanski zvaničnici ocenjuju da je riječ o ozbiljnoj eskalaciji i pozivaju na hitno primirje.

U Pojasu Gaze u jednom od novih izraelskih vazdušnih napada poginula je jedna medicinska sestra, prenose lokalni izvori.

Predsjednik SAD Donald Tramp sa savjetnicima za nacionalnu bezbjednost razmatrao je "konačnu odluku" o sporazumu sa Iranom. Međutim, sastanak u Situacionoj sobi Bijele kuće završen je bez "konačne odluke", javljaju američki mediji.

Iranske vlasti ističu da ne vjeruju nikome na riječ, već da će suditi po djelima.

(RTS)

