Njujork tajms: Tramp nije donio odluku o sporazumu

Američki predsjednik Donald Tramp nije donio odluku o nacrtu sporazuma sa Iranom nakon dvočasovnog sastanka sa svojim savjetnicima za bezbjednost u Bijeloj kući, javio je Njujork tajms pozivajući se na visokog američkog zvaničnika.

Ranije tokom dana, Tramp je saopštio da će sazvati specijalni sastanak "da bi donio konačnu odluku". "Aksios" je prenio juče, pozivajući se na američke zvaničnike, da su se SAD i Iran dogovorili o nacrtu sporazuma koji bi bio na snazi 60 dana, ali da je potrebno da dobije odobrenje od Trampa, prenosi Srna.

