Veliki preokret: Modžtaba odbio, a zatim i Tramp

28.05.2026 20:12

Велики преокрет: Моџтаба одбио, а затим и Трамп
Foto: Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Pregovori SAD i Irana o 60-dnevnom produženju primirja i okviru za nuklearne pregovore dovedeni su u pitanje nakon što, prema izvorima, iranski vrhovni lider nije dao odobrenje, dok ni američki predsjednik nije potpisao sporazum.

Iranski vrhovni lider ajatolah Modžtaba Hamnei nije odobrio nacrt memoranduma o razumijevanju sa Sjedinjenim Američkim Državama kojim bi primirje bilo produženo za 60 dana i pokrenuti pregovori o iranskom nuklearnom programu, zbog čega ni američki predsjednik Donald Tramp nije pristao na sporazum, prenio je danas Džeruzalem post, pozivajući se na neimenovani izvor.

Ranije danas portal Aksios, pozivajući se na neimenovane američke zvaničnike, prenio je da su pregovarači SAD i Irana postigli dogovor o memorandumu, ali da američki predsjednik Donald Tramp još nije dao konačno odobrenje za sporazum.

преговори Иран-Америка

Svijet

SAD i Iran postigli dogovor, čeka se samo na konačno odobrenje Trampa!

Američki zvaničnici navode da su uslovi sporazuma uglavnom usaglašeni još u utorak, ali da su obje strane morale da dobiju saglasnost najvišeg političkog rukovodstva.

Prema njihovim tvrdnjama, iranska strana je naknadno saopštila da je obezbijedila potrebna odobrenja i da je spremna za potpisivanje sporazuma, što Teheran za sada nije zvanično potvrdio.

Доналд Трамп

Svijet

Tramp ponovo tužio ''Volstrit žurnal''

Američki pregovarači upoznali su Trampa sa detaljima sporazuma, nakon čega je on zatražio nekoliko dana za razmatranje.

"Predsjednik je posrednicima poručio da želi nekoliko dana da razmisli", rekao je jedan američki zvaničnik.

