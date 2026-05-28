Minić i general Flin razgovarali o globalnim izazovima i ekonomskom razvoju Srpske

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i američki general Majkl Flin, bivši savjetnik Donalda Trampa za nacionalnu bezbjednost, razgovarali su o aktuelnim globalnim izazovima, značaju političke stabilnosti i ekonomskom razvoju Republike Srpske.
"Drago mi je što sam imao priliku da u Banjaluci ugostim generala Majkla Flina. U neformalnom i srdačnom razgovoru razmijenili smo mišljenja o aktuelnim globalnim izazovima, značaju političke stabilnosti i ekonomskom razvoju Republike Srpske", napisao je Minić na društvenoj mreži "Iks".
Drago mi je što sam imao priliku da u Banjaluci ugostim Majkla Flina, američkog generala i bivšeg savjetnika Donalda Trampa.— Savo Minić (@minic_savo) May 28, 2026
U neformalnom i srdačnom razgovoru razmijenili smo mišljenja o aktuelnim globalnim izazovima, značaju političke stabilnosti i ekonomskom razvoju Republike… pic.twitter.com/Y9nYlWtiH9
General Flin je predsjedavajući Gold instituta za međunarodnu strategiju u čijoj organozaciji je danas u Banjaluci održan prvi Evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti sa više od 100 učesnika iz više od 20 zemalja, prenosi Srna
