Minić i general Flin razgovarali o globalnim izazovima i ekonomskom razvoju Srpske

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i američki general Majkl Flin, bivši savjetnik Donalda Trampa za nacionalnu bezbjednost, razgovarali su o aktuelnim globalnim izazovima, značaju političke stabilnosti i ekonomskom razvoju Republike Srpske.

"Drago mi je što sam imao priliku da u Banjaluci ugostim generala Majkla Flina. U neformalnom i srdačnom razgovoru razmijenili smo mišljenja o aktuelnim globalnim izazovima, značaju političke stabilnosti i ekonomskom razvoju Republike Srpske", napisao je Minić na društvenoj mreži "Iks".

U neformalnom i srdačnom razgovoru razmijenili smo mišljenja o aktuelnim globalnim izazovima, značaju političke stabilnosti i ekonomskom razvoju Republike… pic.twitter.com/Y9nYlWtiH9 — Savo Minić (@minic_savo) May 28, 2026

General Flin je predsjedavajući Gold instituta za međunarodnu strategiju u čijoj organozaciji je danas u Banjaluci održan prvi Evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti sa više od 100 učesnika iz više od 20 zemalja, prenosi Srna