Majka žrtve nakon poništavanja presude Tomiću: Moje dijete je ponovo izdano

28.05.2026 21:06

Foto: ATV, Envato/wirestock

Vrhovni sud Republike Srpske ukinuo je presudu odbjeglom bokserskom treneru Milenku Tomiću iz Bijeljine, kojom je osuđen na 12 godina zatvora zbog obljube nad djetetom i postupak je vraćen na novo suđenje. Majka žrtve oglasila se potresnom porukom.

Tekst prenosimo u cjelosti:

"Kao majka, danas osjećam bijes koji ne mogu opisati riječima. Pet godina gledam svoje dijete kako pokušava da preživi ono što nijedno dijete ne bi smjelo da doživi, i danas nam ponovo poručuju da pravda može da se razvlači unedogled.

Kakvu poruku šaljete roditeljima?

Da dijete može biti uništeno, a da sistem godinama traži načine da zaštiti onoga ko je to uradio?

Da onaj ko ima novac, veze i moć može kupiti vrijeme, slobodu i nove prilike, dok žrtva svaki dan ponovo prolazi kroz istu noćnu moru?

Moje dijete je moralo prerano da odraste. Dok su druga djeca bezbrižno živjela, moje dijete je obilazilo psihologe, učilo kako da živi sa traumom i kako da preživi sramotu koju joj je društvo nametnulo. A danas ispada da je sve to bilo manje važno od proceduralnih grešaka i pravnih igrarija.

I najviše boli to što smo mi, umjesto podrške, godinama slušali monstruozne priče da smo sve izmislili zbog novca. Kakav novac može vratiti jednom djetetu mir? Kakav novac može izbrisati suze, strahove i godine patnje? To može reći samo neko ko nikada nije gledao svoje dijete kako se raspada pred njim.

Sudu smo dali sve. Poruke. Ucjene. Dokaze. Sve. I opet danas imamo osjećaj da se više vodi računa o pravima čovjeka koji je uništio jedno djetinjstvo nego o djetetu koje je to preživjelo.

Danas nisam samo tužna. Danas sam ogorčena. Kao majka osjećam da je moje dijete ponovo izdano. I neka niko više ne govori roditeljima da vjeruju sistemu slijepo, jer kada pet godina vodite borbu, a čovjek koji je osuđen na 12 godina zatvora i dalje ostaje simbol nedodirljivosti, onda se s pravom pitamo — da li pravda uopšte postoji za običnog čovjeka?

Mi nećemo odustati. Ne zbog osvete, nego zbog istine, zbog našeg djeteta i zbog svakog roditelja koji sutra može doživjeti isto ovo kroz šta mi prolazimo već pet godina.

I neka svi dobro čuju — mogu rušiti presude, mogu razvlačiti postupke, mogu nas pokušati slomiti, ali nikada neće uspjeti da nas natjeraju da ćutimo. Jer ja sam majka. A majka koja se bori za svoje dijete ne odustaje, pa makar ostala sama protiv cijelog sistema.“

