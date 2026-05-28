Iz škole ponijeli znanje i uspomene, a ostavili lipu

Iz školskih klupa devetaci su danas ponijeli znanje i uspomene. A u dvorištu škole u Čečavi zajedno zasadili i lipu. Tako su se mali maturanti iz ovog teslićkog sela oprostili sa osnovnom školom.

Kažu, neka lipa, kao simbol prijateljstva, budućim generacijama priča priču o jednom drugarstvu koje je raslo u istom dvorištu.

„Tako da kada ostarimo možemo da dođemo ovdje da vidimo naše uspomene. Tebi kao učeniku generacije je pripala ta čast da zasadiš lipu? Da, jako lijep osjećaj“, rekao nam je Mihajlo Radić, učenik generaciju u Osnovnoj školi „Jevrem Stanković“ Čečava

Na tu ideju đaci su sami došli. Kažu, ovo im je najljepši period života.

„Svoje školovanje ću pamtiti po svom društvu, lijepim trenucima u školi, dobrim nastavnicima“, rekla je Leontina Petković, učenik 9.razreda Osnovna škola „Jevrem Stanković“, Čečava, Teslić

„Imali smo samo neku ideju da ostavimo neku uspomenu na našu generaciju. Pa smo došli na ideju da zasadimo drvo“, rekla je Sara Puljić, učenik 9.razreda Osnovna škola „Jevrem Stanković“, Čečava, Teslić.

Iz škole je danas izašlo 13 malih maturanata. Nekada ih je bilo mnogo više. Ipak, u školi kažu, generacija su na ponos. Gotovo svi đaci su odlični.

„Djeca su bila odlična. I želim nam da i ostala djeca ove škole budu takva, kao i svih ostalih“, rekla je Sanja Janković, odjeljenski starješina

„ I naredne generacije, svaka nova generacija devetog razreda prenosimo tako, će zasaditi novu lipu i ovo će biti drvored prijateljstva“, rekla je Vida Miškić, direktor Osnovne škole „Jevrem Stanković“ Čečava, Teslić.

I tako su mali maturanti svojom idejom ostavili mnogo više od uspomene. Prva lipa u drvoredu Prijateljstva rašće i razvijati se zajedno sa njima kao tihi podsjetnik da su baš tu počeli i zakoračili u život.