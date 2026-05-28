Logo
Large banner

Gradiška: Podsticaji podigli preduzeća i očuvali konkurentnost

28.05.2026 20:59

Komentari:

0
Градишка: Подстицаји подигли предузећа и очували конкурентност
Foto: ATV

Dok se domaća privreda suočava sa sve većim izazovima na evropskom tržištu, podsticaji Ministarstva privrede i preduzetništva Republike Srpske za brojna preduzeća predstavljaju važan oslonac za razvoj, modernizaciju i očuvanje konkurentnosti.

Jedan od primjera uspješnog korištenja podsticaja je i gradiško preduzeće "Milenkovac" koje se bavi obradom metala i koje je u proteklih šest godina kroz različite programe podrške dobilo oko 450 hiljada maraka.

Savremena proizvodnja, nove CNC mašine i mladi stručni kadar danas su zaštitni znak preduzeća "Milenkovac". Zahvaljujući podsticajima, dio investicija usmjeren je u nabavku moderne opreme koja povećava produktivnost i omogućava konkurentniji nastup na inostranom tržištu.

"Nismo nažalost u stanju da svake godine apliciramo za neka nova tehnološka rješenja, i otprilike to radimo svake druge godine. Nije problem u ministarstvu nego u nama je problem pošto mi apliciramo tek možemo nešto isfinansirati onda to uradimo a potom apliciramo na Javne pozive koje objavljuje ministarstvo privrede i preduzetništva i u principu redovno dobijamo te podsticaje kada za njih apliciramo", rekao je Žarko Ilić, vlasnik "Milenkovac" iz Gradiške.

Posebno važna bila je izgradnja fotonaponske elektrane za vlastite potrebe. Ističu da će im proizvodnja električne energije pomoći da ublaže posljedice evropskog mehanizma CBAM, odnosno novih pravila koja se odnose na emisije ugljen-dioksida i opterećenja izvoznika. Kadrovsko jačanje kompanije bazirano je na mladim ljudima koji su kroz proces dualnog obrazovanja stekli prva praktična znanja.

"Radim ovdje već četiri godine i po zanimanju sam mašinski inžinjer i cijevni laser nam služi da nešto što smo prije sjekli na tračnim pilama to radimo ovdje Time je produktivnost povećana jer prije smo koristili i stubne bušilice i neki komplikovaniji oblici su se radili dosta sporije na CNC mašinama a sada sve to radi jedna mašina", kaže radnik Tamara Sladojević.

Značajnu podršku privrednici u Gradišci dobijaju i od gradske uprave kroz lokalne novčane podsticaje, ali i povoljne uslove poslovanja u Agrozoni Nova Topola.

(RTRS)

Podijeli:

Tagovi :

Gradiška

Vlada Republike Srpske

industrija

Savo Minić

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Заставе Европске уније испред зграде Европског парламента у Бриселу.

Region

EU poslala Hrvatskoj dvije službene opomene

12 min

0
Милорад Додик у Москви на самиту

Republika Srpska

"Srpska strana veoma cijeni ruski glas razuma u Savjetu bezbjednosti UN"

26 min

0
Саво Минић и генерал Флин

Republika Srpska

Minić i general Flin razgovarali o globalnim izazovima i ekonomskom razvoju Srpske

29 min

1
Француска укинула "Црни декрет"

Svijet

Francuska ukinula "Crni dekret"

31 min

0

Više iz rubrike

Сајам у Козарској Дубици привреда пољопривреда

Ekonomija

Otvoren Međunarodni sajam privrede, poljoprivrede i investicija u Kozarskoj Dubici

1 h

0
Голд институт у Бањалуци

Ekonomija

Baštinac: Snaga Srpske je i u energiji

3 h

0
Сједница Владе Републике Српске

Ekonomija

LISTA: Vlada Srpske odredila maksimalne marže za lijekove i namirnice

7 h

9
Подршка предузећима: Влада издаја 23 милиона КМ

Ekonomija

Podrška preduzećima: Vlada izdaja 23 miliona KM

8 h

0

  • Najnovije

21

06

Majka žrtve nakon poništavanja presude Tomiću: Moje dijete je ponovo izdano

21

04

Decenija muzike i emocije - ansambl Pale obilježio 10 godina rada

20

59

Gradiška: Podsticaji podigli preduzeća i očuvali konkurentnost

20

55

EU poslala Hrvatskoj dvije službene opomene

20

41

"Srpska strana veoma cijeni ruski glas razuma u Savjetu bezbjednosti UN"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner