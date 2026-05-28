Gradiška: Podsticaji podigli preduzeća i očuvali konkurentnost

Dok se domaća privreda suočava sa sve većim izazovima na evropskom tržištu, podsticaji Ministarstva privrede i preduzetništva Republike Srpske za brojna preduzeća predstavljaju važan oslonac za razvoj, modernizaciju i očuvanje konkurentnosti.

Jedan od primjera uspješnog korištenja podsticaja je i gradiško preduzeće "Milenkovac" koje se bavi obradom metala i koje je u proteklih šest godina kroz različite programe podrške dobilo oko 450 hiljada maraka.

Savremena proizvodnja, nove CNC mašine i mladi stručni kadar danas su zaštitni znak preduzeća "Milenkovac". Zahvaljujući podsticajima, dio investicija usmjeren je u nabavku moderne opreme koja povećava produktivnost i omogućava konkurentniji nastup na inostranom tržištu.

"Nismo nažalost u stanju da svake godine apliciramo za neka nova tehnološka rješenja, i otprilike to radimo svake druge godine. Nije problem u ministarstvu nego u nama je problem pošto mi apliciramo tek možemo nešto isfinansirati onda to uradimo a potom apliciramo na Javne pozive koje objavljuje ministarstvo privrede i preduzetništva i u principu redovno dobijamo te podsticaje kada za njih apliciramo", rekao je Žarko Ilić, vlasnik "Milenkovac" iz Gradiške.

Posebno važna bila je izgradnja fotonaponske elektrane za vlastite potrebe. Ističu da će im proizvodnja električne energije pomoći da ublaže posljedice evropskog mehanizma CBAM, odnosno novih pravila koja se odnose na emisije ugljen-dioksida i opterećenja izvoznika. Kadrovsko jačanje kompanije bazirano je na mladim ljudima koji su kroz proces dualnog obrazovanja stekli prva praktična znanja.

"Radim ovdje već četiri godine i po zanimanju sam mašinski inžinjer i cijevni laser nam služi da nešto što smo prije sjekli na tračnim pilama to radimo ovdje Time je produktivnost povećana jer prije smo koristili i stubne bušilice i neki komplikovaniji oblici su se radili dosta sporije na CNC mašinama a sada sve to radi jedna mašina", kaže radnik Tamara Sladojević.

Značajnu podršku privrednici u Gradišci dobijaju i od gradske uprave kroz lokalne novčane podsticaje, ali i povoljne uslove poslovanja u Agrozoni Nova Topola.

(RTRS)