EU poslala Hrvatskoj dvije službene opomene

28.05.2026 20:55

Заставе Европске уније испред зграде Европског парламента у Бриселу.
Evropska komisija (EK) uputila je nizu država članica, među njima i Hrvatskoj, dvije službene opomene zbog toga što u svoje zakonodavstva nije prenijele evropske direktive.

EK je slanjem službenih opomena otvorila postupak zbog povrede prava EU protiv 20 država članica jer je nisu obavijestile da su potpuno prenijele direktivu o osnaživanju potrošača za zelenu tranziciju.

Dokument štiti građane od obmanjujućih zelenih marketinških praksi (tzv. greenwashinga) i potiče održivu potrošnju, bezbjeđuje jasne informacije o trajnosti proizvoda i zabranjuje nepoštenu poslovnu praksu.

Prema direktivi, trgovci više ne smiju tvrditi da je proizvod "klimatski neutralan", "biorazgradiv" ili "eko" bez odgovarajućih dokaza.

Propisuje obavezu da se na proizvodima uvodi usklađena oznaka koja potrošačima pomaže prepoznati one s dužom komercijalnom garancijom trajnosti.

Proizvođači takođe moraju pružiti jasne informacije o tome može li se proizvod popraviti i postoji li opasnost od ranog kvara.

Države članice imale su rok do 27. marta 2026. da prenesu direktivu u svoje nacionalno zakonodavstvo, što 20 članica do danas nije učinilo.

Sada imaju dva mjeseca da odgovore i obavijeste EK da su to učinile.

U nedostatku zadovoljavajućeg odgovora, EK može odlučiti izdati obrazloženo mišljenje.

Druga opomena

Drugu opomenu s još sedam država članica Hrvatska je dobila zato što nije prenijela direktivu o priznavanju stručnih kvalifikacija za medicinske sestre, stomatologe i farmaceute.

Tom direktivom uspostavljen je jedinstven sistem uzajamnog priznavanja stručnih kvalifikacija za rad u Evropskoj uniji, Evropskom privrednom prostoru (EPP) i Švajcarskoj. Za medicinske sestre za opštu zdravstvenu njegu, stomatologe i farmaceute, ova direktiva obezbjeđuje system automatskog priznavanja kvalifikacija između država članica.

Rok za prenošenje direktive bio je 4. aprila 2026. Do danas osam zemalja članica nije obavijestilo EK o mjerama kojima se nova pravila u potpunosti uključuju u nacionalno zakonodavstvo.

Nakon opomene, te države sada imaju dva mjeseca za odgovor, a u izostanku zadovoljavajućeg odgovora, EK može odlučiti izdati obrazloženo mišljenje.

Tri koraka

Postupak povrede prava EU ima tri koraka.

Prvi je slanje službene opomene, a ako se problem ne riješi opomenom šalje se obrazloženo mišljenje u kojem se traži da se obezbijedi usklađenost sa zakonodavstvom Unije.

Ako država članica još uvijek ne sarađuje, EU može uputiti predmet Sudu Evropske unije. Većina se slučajeva riješi prije upućivanja sudu, prenosi Hina.

